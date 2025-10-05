Şölen’e Avrupa şekerleme sektöründen ödül

Türkiye merkezli atıştırmalık üreticisi Şölen, Avrupa şekerleme sektörünün köklü kurumlarından European Candy Kettle Club tarafından verilen “Professional Excellence” ödülüne layık görüldü. Çırağan Sarayı’nda yapılan törende, ödül European Candy Kettle Club Başkanı Heiko Kühn tarafından Şölen CEO’su Erdoğan Çoban’a sunuldu. Etkinliğe kulüp üyelerinin yanı sıra iş, gıda ve medya dünyasından isimler katıldı.

“Değerli bir sonuç”

Törende konuşan Şölen CEO’su Erdoğan Çoban, ödülün yalnızca şirket için değil, Türkiye’deki üretim ve markalaşma çabaları açısından da anlamlı olduğunu belirterek şöyle dedi: “Şölen olarak 36 yıldır kalite, teknoloji ve yenilik odaklı bir çizgide ilerliyoruz. Bugün ürünlerimiz 5 kıtada 120 ülkeye ulaşıyor. Bu ödülü, tüm çalışma arkadaşlarımızın emeğinin ve kararlılığının bir sonucu olarak görüyorum.” Çoban, son yıllarda yapılan yatırımlarla üretim kapasitesinin ve ihracat ağının genişlediğini, 2025’in yeni projeler açısından önemli bir yıl olacağını da sözlerine ekledi.

“İnovasyon yaklaşımı”

European Candy Kettle Club Başkanı Heiko Kühn, ödülü takdim ederken yaptığı konuşmada, Şölen’in Ar-Ge ve üretim süreçlerindeki gelişmeleri vurgulayarak şunları söyledi: “Şölen, yenilikçi ürün geliştirme anlayışı ve yüksek kalite standartlarıyla sektörde öne çıkan bir kurum. Endüstri 4.0 düzeyindeki tesisleri ve geniş ürün portföyüyle Avrupa şekerleme sektöründe dikkat çekiyor.”

Ödülün geçmişi

1973’te kurulan European Candy Kettle Club, her yıl Avrupa şekerleme, çikolata ve bisküvi endüstrisinde üretim teknolojileri, Ar-Ge ve pazarlama alanlarında başarı gösteren bir firmayı “Professional Excellence” ödülüyle onurlandırıyor. Ödül, yüksek ürün kalitesi, yenilikçilik ve uluslararası pazarlardaki başarı gibi kriterlere göre değerlendiriliyor. Bu yıl yapılan oylamada Şölen, bu alanlardaki performansıyla ödülün sahibi oldu.

Törenden notlar

Gecede, Şölen’in 36 yıllık yolculuğuna dair hazırlanan filmden kısa bir bölüm gösterildi. Konuklar arasında European Candy Kettle Club üyeleri, Türkiye’deki gıda sektörü temsilcileri ve basın mensupları yer aldı. Şölen’in en yeni ürünün de sunulduğu program, Candan Erçetin konseriyle sona erdi.