Borusan “Sanat”, “BİFO” ve “Quartet” yeni sezona merhaba diyor

Borusan Sanat, BİFO ve Borusan Quartet ile dolu dolu bir sezona başlamanın heyecanını yaşıyor. Yeni sezonda BİFO, Gürer Aykal, 2024/2025 sezonundan itibaren sanat yönetmenliği görevine atanacağı yeni açıklanan Carlo Tenan, Can Okan, James Judd, George Pehlivanian, Finnegan Downie Dear, Gergely Madaras, Francisco Valero-Terribas, Nisan Ak ve Masis Aram Gözbek gibi şeflerin yönetiminde, Fazıl Say, Güher & Süher Pekinel, Can Çakmur, Dorukhan Doruk, Eda Seviniş, Korkmaz Can Sağlam, Maximilian Cem Haberstock, Naz İrem Türkmen, Veriko Tchumburidze, Emir İlgen, Magma Filarmoni Korosu, Hale Soner, Nesrin Gönüldağ, Ayhan Uştuk, Tuncay Kurtoğlu, Joyce DiDonato, Bomsori Kim, Zee Zee, Fatma Said, Marina Rebeka, Jonathan Tetelman, MIDORI, Alexandra Conunova, Nemanja Radulović, Valeriy Sokolov, The Per Poc Puppet Company (Anna Fernández ve Santi Arnal) ile aynı sahneyi paylaşacak. Dünya çapında ayakta alkışlanan konuk sanatçıların ağırlanacağı konserlerin yanı sıra, Cumhuriyetin kuruluşunun 100. yılına özel konserler de izleyiciyle buluşacak. Yeni sezonda Borusan Sanat, senfonik müziği çocukların hayal dünyasına taşıyan BİFO JUNIOR konseri ile dopdolu bir konser programı hazırladı.

Gürer Aykal

Zeynep Hamedi

Borusan Kocabıyık Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Zeynep Hamedi, konuyla ilgili görüşlerini şu şekilde dile getiriyor:

“Bu yıl, Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yılı olması sebebiyle hepimiz için özel bir anlam taşıyor. Borusan Sanat olarak bizler de bu coşkuyu, yeni sezonumuza yönelik çalışmalarımıza ve konserlerimize taşıyoruz.”

Fazıl Say

100. yıla özel konserler!

Borusan Sanat, Cumhuriyetin kuruluşunun 100. yılı onuruna, Türk bestecilerin çalışmalarını desteklemek ve Türk müzik kütüphanesine katkıda bulunmak misyonuyla üç Türk besteciye eser siparişi verdi. Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası ile 12 Ekim’de gerçekleşecek konserde, Fazıl Say’ın 100. yıl için bestelediği 6. Senfonisi seslendirilecek. 9 Mayıs konserinde Zeynep Gedizlioğlu’na sipariş edilen yeni eserinin dünya prömiyeri gerçekleştirilecek. 23 Ekim’de ise Cem Oslu’ya sipariş edilen yeni eserinin dünya prömiyeri Borusan Quartet ile izleyicilerle buluşacak. 100. yıl kutlamaları çerçevesinde, 2 Kasım’da Borusan Holding’in ev sahipliğinde, onursal şefi Gürer Aykal yönetimindeki BİFO, Cumhuriyet’in ilk kuşak bestecilerinden Ahmed Adnan Saygun’un Yunus Emre Oratoryosu’nu seslendirilecek.

Yeni sanat yönetmeni Carlo Tenan

BİFO’yu konuk şef olarak yönettiği konserlerle dinleyicilerin büyük beğenisini toplayan Carlo Tenan, 2023/24 sezonu itibarıyla BİFO’nun sanat yönetmeni oldu. Carlo Tenan yaptığı açıklamada “Müzikte yeni ufuklar keşfetmeye, yaratıcılığımızın sınırlarını zorlamaya ve performanslarımızla kalplere dokunmaya devam edeceğiz. Hep birlikte Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası ve Borusan Sanat’ın dünya sahnesinde daha da parlamasını sağlayacağız. Bize her fırsatta destek veren izleyicilerimize ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Tutkumuzu besleyen; onların varlığı, alkışları ve müziğe olan sevgileri. Müziğin bu heyecan verici yolculuğuna hep birlikte çıkacağız ve size söz veriyorum, güzel günler bizi bekliyor” dedi.

18 Ocak Perşembe günü konuk şef, Finnegan Downie Dear.

Solist, keman sanatçısı Alexandra Conunova.

BİFO açılış konseri dünya prömiyeri

Açılış konserini 12 Ekim Perşembe günü saat 20.00’de Zorlu PSM Turkcell Sahnesi’nde gerçekleştirecek olan BİFO, dünyaca ünlü piyanist ve besteci Fazıl Say’ın Borusan Sanat’ın siparişi üzerine bestelediği 6. Senfonisi “100 Yaşında Bir Çocuk” ile dünya konser salonlarında ilk kez, bu sezonun ilk konserinde, izleyicileriyle buluşacak. Can Okan yönetimindeki bu özel konserde Fazıl Say, Mozart’ın 21. Piyano Konçertosu’nu seslendirecek. Tüm programa https://www.borusansanat.com/tr/ adresinden ulaşılabiliyor.

Borusan Quartet’in programı dopdolu

Borusan Quartet, bu sezon vereceği dört konserle izleyicisi ile buluşmaya hazırlanıyor. 23 Ekim Pazartesi günü saat 20.00’de Kadıköy Belediyesi Süreyya Operası’nda gerçekleştireceği sezonun ilk konserinde Borusan Quartet, Cumhuriyet döneminin ilk kuşak bestecilerinden Ulvi Cemal Erkin ve Ahmed Adnan Saygun’un eserlerinin yanı sıra Cem Oslu’nun, Borusan Quartet için bestelediği Göz Açıp Kapayıncaya Kadar isimli sipariş eseri ile bir dünya prömiyerine daha imza atacak.

Borusan Müzik Evi’nde yeni sezon!

Borusan Müzik Evi ise müzikte yeniyi sahneye taşıyan topluluklar ve etkileyici müzik performanslarıyla sezon boyunca izleyicilerini ağırlayacak. 2023/24 sezonunda tam 15 konserle, çağdaş, yeni müzik, doğaçlama ve avangart caz gibi farklı müzik türlerinden bir seçki sunacak.