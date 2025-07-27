Çeşme Yarımadası’nın Lezzetleri ‘Gastronomi Oscarı’ ile taçlandı

İbrahim Çeçen Vakfı tarafından yayımlanan “Yarımada Yolculuğunda Eskimeyen Lezzetler” kitabı, gastronomi dünyasının en prestijli ödüllerinden Gourmand World Cookbook Awards’da özel ödüle layık görüldü. Portekiz’in başkenti Lizbon’da düzenlenen ve 83 ülkeden yüzlerce yemek kitabının yarıştığı 30. Gourmand Awards töreninde, Çeşme Yarımadası’nın geleneksel mutfak kültürünü tanıtan eser, kültürel ve sanatsal değeriyle dikkat çekti.

İbrahim Çeçen Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Günseli Çeçen, ödülle ilgili yaptığı açıklamada, “Ege’nin eşsiz gastronomi mirasını, Çeşme’nin tarihini ve lezzetlerini bu eserle dünyaya tanıtmaktan gurur duyuyoruz. Bu ödül, kültürel mirasımızı koruma ve aktarma misyonumuza ilham olacak” dedi.

Önemli bir kaynak

Çeşme’nin 70 geleneksel tarifini barındıran kitap, iki yıllık titiz bir çalışmayla, 20 kişilik uzman bir ekibin arşiv taramaları, tarihsel kaynak incelemeleri ve bölge halkıyla yaptığı röportajlar sonucu hazırlandı. Bir yemek kitabı olmanın ötesinde, Çeşme’nin tarihsel ve kültürel zenginliklerine rehberlik eden eser, gastronomi araştırmacıları, şefler ve yerel lezzetlere ilgi duyanlar için önemli bir kaynak niteliğinde. Kitabın satışından elde edilen gelir, İzmir Ticaret Odası Eğitim, Kültür ve Sosyal Entegrasyon Vakfı’nın gastronomi projelerine ve İbrahim Çeçen Vakfı’nın gastronomi öğrencilerine burs olarak aktarılıyor.