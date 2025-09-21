Contemporary Istanbul 20 yaşında: Bir sanat fuarından çok daha fazlası

İstanbul’un küresel çağdaş sanatla kurduğu diyaloğun en güçlü platformlarından Contemporary Istanbul, 20. yılına Tersane İstanbul’da giriyor. 24 Eylül’de ön izleme ile kapılarını açacak fuar, 25–28 Eylül günlerinde 16 ülkeden galeriyi, 579 sanatçının 931 yapıtını sanatseverlerle buluşturacak. Soho House İstanbul’da yapılan basın toplantısında açıklanan yeni dönem projeleri; yalnızca bir fuar programından öte, kentin kültür belleğine yayılan bir ekosistemi işaret ediyor.

Sanatın gücü

Contemporary Istanbul Yönetim Kurulu Başkanı ve kurucusu Ali Güreli, 20 yıllık yolculuğu “kültürel bir platform, düşünce alanı ve sanat ekosistemi” olarak tanımlıyor ve şöyle diyor: “İstanbul’u çağdaş sanatın küresel sahnesine taşıma hayaliyle başladık; bugün 1,2 milyondan fazla ziyaretçi, 10 bini aşkın sanatçı ve bin 600’ün üzerinde galeriyle büyüyen kolektif bir yapıdan söz ediyoruz.”

Ana partner Akbank adına konuşan Suzan Sabancı ise, kentin yaratıcı enerjisine yapılan uzun soluklu katkının altını çiziyor: “20 yıldır CI’ın kalbindeyiz; farklı kültürleri İstanbul’da buluşturarak sanatın birleştirici gücünü görünür kılıyoruz.”

20. yıl odak bölümü

Bu yılın özel programı Focus America, Amerika kıtasının çağdaş sanat sahnesine mercek tutuyor.

Amanita: Amerikan soyutunun usta adı Bill Jensen

Revolver Galería: Venedik Bienali’nden Elena Damiani

Pontone / Friedrichs Pontone: Altın/gümüş varaklı ışıklı figürleriyle Brad Kunkle

Leila Heller Gallery: Ryan Koopmans & Alice Wexell’in post-hümanist mekânsal okumaları, Melis Buyruk

Heft Gallery: Eserleri MoMA ve Guggenheim’da yer alan Kanadalı fotoğrafçı Edward Burtynsky

New York merkezli Perulu-Amerikalı sanatçı Grimanesa Amorós’un mekâna özgü ışık yerleştirmesi PASSAGE & MARITIME, The Peninsula Istanbul’da

Suzan Sabancı, Ali Güreli

CIF Dialogues 2025

Contemporary Istanbul Vakfı (CIF), 24–25 Eylül’de The Pavilion, Tersane Hall B’de “Dağılan Koordinatlar: İstanbul ve Değişen Sanat Haritası” başlıklı panelleri düzenliyor. Program küratörü Sarp Kerem Yavuz; ABD’nin Türkiye Diplomatik Temsilciliği iş birliği, Guggenheim Onursal Başkanı Jennifer Stockman’ın açılış konuşması ve “Focus: America” temasıyla, önümüzdeki 20 yılın kurum/sanatçı/üretim dinamiklerini tartışmaya açıyor.

CI Vakfı özel sunum

Tersane İstanbul iş birliğiyle, feminist sanatın öncü isimlerinden Judy Chicago’nun What If Women Ruled the World? işi Türkiye’de ilk kez sergileniyor. 22–28 Eylül arasında Tersane İstanbul’da ücretsiz izlenebilecek çalışma, izleyiciyi üretimin parçası yapan katılımcı bir kurguyla ilerliyor.

SIGG Sanat Vakfı

CI Danışma Üst Kurulu üyesi Pierre Sigg’in kurduğu SIGG Sanat Vakfı, modern-savaş sonrası dönemden bugünün genç sanatçılarına uzanan; resim üzerinden geleneksel ve dijital mecraların kesişimine odaklanan bir seçki sunuyor.

Galeriler ve görünürlük

Bu yıl program; İstanbul’un köklü galerilerinden uluslararası aktörlere uzanan geniş bir yelpazeyi ağırlıyor (Anna Laudel, Art On, Dirimart, Ferda Art Platform, Galeri Nev, Pi Artworks, PİLEVNELİ, PİLOT, x-ist, Zilberman; Madrid’den 1 Mira, Berlin’den Buchmann; New York/Londra ekseninde Pontone, JD Malat; Dubai’den AWC, vb.). Liste, CI’ın 20. yaşında yerel-küresel ağları aynı zeminde buluşturma iddiasını pekiştiriyor.

Özel sergiler ve işbirlikleri

Akbank Sanat standında, küratör Hasan Bülent Kahraman seçkisiyle Jannis Kounellis’in yağlıboya eserleri dünya prömiyeri yapıyor.

BMW Art Car Koleksiyonu 50. yıl anısına iki ikonik araç ilk kez birlikte İstanbul’da: Alexander Calder (1975) ve Julie Mehretu.

Tersane İstanbul dört büyük ölçekli yerleştirmeyi Haliç’in tarihi dokusuyla buluşturuyor: Arcangelo Sassolino, Pascale Marthine Tayou, Jorinde Voigt, Summer Wheat (Beymen G8 – The Space & Aliée İstanbul).

Ulaşım, uygulama, bilet

Ücretsiz deniz ulaşımı: Beşiktaş, Kabataş, Karaköy, Kadıköy iskelelerinden Tersane İstanbul’a geliş-dönüş seferleri (fuar boyunca belirlenmiş saatlerde).

Ücretsiz shuttle: Fuar günlerinde 11.00–22.00, Şişhane Metro (Divanhane önü/Kasımpaşa İskelesi) ve Halıcıoğlu Metrobüs (Haliç Otoparkı) kalkışlı; her saat başı gidiş, her buçukta dönüş.

Mobil uygulama: Contemporary Istanbul App ile en hızlı ulaşım seçenekleri, deniz/shuttle saatleri ve bilet satın alma; öğrenciler için indirimli biletler fuar girişinden; Wings kart sahiplerine yüzde 15 indirim.