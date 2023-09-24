“Dirilişten Kurtuluşa Cumhuriyet’e Giden Yol” sergisi Çanakkale’de

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı’nın destekleriyle düzenlenen “Dirilişten Kurtuluşa Cumhuriyet’e Giden Yol” sergisi, Çanakkale Savaşları Araştırma Merkezi’nde sürüyor.,

Atatürk’ün mareşal üniforması da sergide

Hisart Canlı Tarih Müzesi koleksiyonlarından hazırlanan, Çanakkale Savaşları ve Kurtuluş Savaşı dönemine ait tamamen orijinal eserlerin yer aldığı sergide, Gazi Mareşal Mustafa Kemal Atatürk’ün üniforması sergileniyor. Ayrıca Miralay Mustafa Kemal’e ait olan subay kılıcı da 108 yıl sonra tekrar Çanakkale’de.

Sergide, Atatürk’ün yanı sıra Çanakkale Müstahkem Mevkii Komutanı Cevat Paşa’ya ait tabanca ve Mayın Grup Komutanı Hafız Nazmi Bey’e ait subay kılıcı, fotoğraf ve belgeler, Kurtuluş Savaşı dönemi afişleri, objeler ve canlandırmalardan oluşan 100’den fazla eser yer alıyor.

Cumhuriyet’in kuruluşu yolunda Mustafa Kemal Atatürk’ün askerî dehasını ve Türk halkının destansı mücadelesini yansıtan sergi ile özellikle gençlerin ve çocukların Kurtuluş Savaşı mücadelesinden ilham alması ve milli bilinç duygularının güçlendirilmesi hedefleniyor.

Nejat Çuhadaroğlu

Hisart Canlı Tarih Müzesi Kurucusu ve diorama sanatçısı, serginin küratörlüğünü de üstlenen Nejat Çuhadaroğlu, Cumhuriyet’in 100. Yıldönümünde Çanakkale gibi kurtuluş mücadelesinin en önemli merkezlerinden birinde böyle bir sergi açmaktan büyük onur duyduğunu söyledi. Hisart olarak Cumhuriyet’in değerlerini ve bu yolda yaşanan mücadeleyi genç kuşaklara aktarmayı amaçlarını anlatan Çuhadaroğlu şunları söyledi:

“Hisart olarak ülke tarihimizin eşsiz mirasının dünya çapında tanıtılması amacını misyon edindik. Müzemiz Selçuklu dönemi ile başlayan, 1453 İstanbul’un Fethi ile devam eden ve Cumhuriyet’in ilanına kadar uzanan döneme ilişkin Osmanlı İmparatorluğu’na ait zengin bir envantere sahiptir. Ayrıca, Kurtuluş Savaşımız ile 1. ve 2. Dünya Savaşı gibi dünya tarihine yön veren önemli savaşların dioramaları, orijinal üniforma ve ekipmanlarla donatılmış yüzlerce manken ve canlandırmalar sergilenmektedir. Alışılmışın dışındaki sergileme ve müzecilik anlayışıyla dünyada bir ilk olan Hisart Canlı Tarih Müzesi, ‘Gezilen değil, yaşanan tarih’ fikri ile ülke tarihini tanıtıcı sergiler açmaya devam edecektir.”

Proje Koordinatörlüğü ve Sergi Editörlüğünü Ömer Çalşimşek’in yaptığı sergi 5 Kasım tarihine kadar ziyarete açık olacak.