Dokuz şehrin en iyi gastronomi mekânları Gault&Millau’da

Ülkemize Gastromasa gibi bir dünya markası kazandıran sevgili Gökmen Sözen, yaptığı çalışmalarda bir diplomat gibi hareket eden ve gastronomi sektörümüzü bir büyükelçi gibi tüm dünyaya tanıtmak için yoğun uğraş veren bir isim. Yıllardır düzenlediği Gastromasa, Türkiye’nin ilk gastronomi diplomasisi etkinliği… Gökmen yurtiçinde, yurtdışında gastronomi dünyasının tanınmış isimleriyle sürekli buluşuyor, toplantılar yapıyor. Hafta içinde birkaç kez konuştuğumuzda onu bir gün Peru’da, bir gün Danimarka’da, bir gün İspanya’da, başka bir gün Antalya’da bulabiliyorum. Gastronomi dünyasının Evliya Çelebi’si de diyebiliriz onun için. Şunu da gönül rahatlığıyla söyleyebilirim ki, 20 yılı aşkın süredir Türk gastronomisi için emek veren Gökmen Sözen, ülkemizin gastronomi alanında tüm dünyada en çok bilinen ismi. Sözen, bereketli topraklarında Anadolu’nun köklü geçmişinden beslenerek dünyanın en zengin mutfaklarından birine ev sahipliği yapan ülkemizin gastronomisine güveniyor, “Dünya bir ev olsa, mutfağı kesinlikle Türkiye olurdu” diyor.

Dostum Sözen’in büyük emek verdiği projelerinden birisi de dünyanın önde gelen gastronomi merkezleri arasında öne çıkmasına katkı sağlayacak dünya gastronomisinin en seçkin rehberlerinden Fransa menşeili Gault&Millau Rehberi’nde Türkiye’nin yer almasaydı. Gerekli çalışmalar yapıldı, 2024 yılı ödülleri belirlendi ve Gault&Millau’nun Türkiye için hazırladığı seçkinin gala gecesi geçtiğimiz günlerde Çırağan Sarayı’nda gerçekleştirildi.

Gökmen Sözen

1969’dan bu yana

İlk kez 1969 yılında Paris’te iki gazeteci ve yemek eleştirmeni Henri Gault ve Christian Millau tarafından yayımlanan Gault&Millau, günümüzde dünyanın en prestijli iki gastronomi rehberinden biri olarak kabul ediliyor. Her şefin restoranının özgünlüğüne inanan Gault&Millau, gastronomi dünyasının inceliklerini keşfetmeye yönelik bir pusula niteliğinde. Lezzet haritasıyla gastronomiye yeni bakış açıları tanıtan bu modern rehber, restoran ve şefleri puanlaması için bağımsız şarap ve gastronomi uzmanlarıyla çalışmalarına devam ediyor. Elli yıldır lezzetin ve yeteneklerin peşinde koşan Gault&Millau sekiz bölgesel rehbere, bir şarap rehberi ve bir şampanya rehberine sahip. Rehber restoranları ödüllendirirken kendine özgü puanlama sistemiyle ayrıntılı bir değerlendirme sunuyor. Restoran ve şeflere Gault&Millau tarafından hizmet, fiyat ve restoranın atmosferi hakkında ayrı ayrı yapılan değerlendirmelerle birlikte yemeğin kalitesi ve lezzeti üzerinden 1 ile 20 arasında puan veriliyor. Yüksek puanlı restoranlar puanlarının derecesine göre Gault&Millau imzası olan şef şapkalarından (Fransızcası toque) 1 ile 5 arasında şapka kazanıyor.

17. destinasyon

Türkiye’yi 17. ülke olarak bünyesine katan rehber, 2023 yılı içerisinde ülkenin önde gelen turizm destinasyonlarında saha çalışmalarına başladı. Gault&Millau Türkiye rehberi, belirli şehirleri vurgulamak yerine zengin ve detaylı bir Türkiye gastronomi turu sunmayı amaçlıyor. Rehberin Türkiye uyarlaması, ülkemizin önde gelen gastronomi destinasyonlarından olan İstanbul, İzmir, Çanakkale, Balıkesir (Ayvalık), Aydın (Kuşadası), Muğla (Bodrum, Fethiye, Marmaris), Antalya, Gaziantep ve Nevşehir’i (Kapadokya) kapsıyor.

Türkiye pazarında Sözen Group iş birliği ile yerini alan Gault&Millau hakkında çok heyecanlı olduklarını dile getiren Sözen Group CEO’su Gökmen Sözen açılış konuşmasında bu girişimin global gastronomi sektörü ve Türkiye arasında köprü olacağını vurguladı. Sözen, “Cumhuriyetimizin 100’üncü yılında önemi yüksek olan bir gastronomi rehberini geçtiğimiz sene Türkiye’ye getirdik. Binbir emekle, görüşmelerle gerçekleştirdiğimiz bu rehberin ilk meyvelerini şu an burada, Çırağan Sarayı’nın görkemli atmosferinde hep beraber toplayacağız” dedi.

Gökmen Sözen ve ekibine bu güzel proje ve etkinlik gecesi için teşekkür ederim. Başarılarınız daim olsun!

Ödüller

Tören, özel ödüller ile başladı. Ödüllerin bu seneki sahipleri şöyleydi:

Onur Ödülleri: Tuğrul Şavkay anısına Esen Şavkay, Beyti Güler – Beyti Kurucusu, Feridun Ügümü – Hünkâr Lokantası Kurucusu, Yorgi Sabuncu – Kıyı Balık Kurucusu, Abdullah Korun – Hacı Abdullah Kurucu, Niyazi Çapraz – Pasta Şefi Arif Develi – Develi Kurucusu, Metin Fadıllıoğlu – Şamdan, Liman Lokantası, Hanedan & Beymen Brasserie Kurucusu, Celal Çapa – Şamdan Kurucusu, Fatih Akerdem – Ernest’s Bar, Bar Master

Gastronomi Yazarı Ödülleri: Ahmet Örs, Mehmet Yaşin

Türk Osmanlı Araştırmacısı Şefi Ödülü: Vedat Başaran – Tershane Karaköy

n İyi Geleneksel Lokanta Ödülü: Burhan Çağdaş – İmam Çağdaş

En İyi Deniz Restoranı Ödülü: Ahmet Horasan – Horasan Balık

En İyi Street Food Ödülü: Cihan Kıpçak – Zula

Yılın En İyi Şehir Oteli Food & Beverage Başarı Ödülü: Uğur Talayhan – Swissôtel the Bosphorus, Istanbul

Yılın En İyi Resort Oteli Food & Beverage Başarı Ödülü: Binnaz Uludağ Yiş – D Maris Bay

En İyi Resort Otel Şefi: Sami Kahrıman – Maxx Royal Golf Belek Resort

En İyi Mixology Mekânı Ödülü: Kerem Canatar – The Townhouse

En İyi Bar Ödülü: Özhan Zengin – Lucca

En İyi Hospitality Ödülleri: Deniz Karkın – Argos in Cappadocia, Ralph Radtke – Çırağan Palace Kempinski

Yükselen Şef Ödülleri: Şafak Erten – İsokyo, Ahmet Can Aras – Amavi, Alper Kızılbayır – Four Seasons Hotel Bosphorus, Anıl Karaduman – Naru, Suna Hakyemez – ROKA İstanbul, Mevlüt Özkaya – Mürver Restaurant

En İyi Restoran Müdürü Ödülleri: İsmail Kahveci – Tuğra Restaurant, Hikmet Genç – Paper Moon, Kadir Özdil – Mikla

En İyi Yemek Tasarım Ödülü: Görkem Özkan – AQUA

En İyi Sürdürülebilirlik Ödülleri: Emre Şen – Casa Lavanda, Osman Sezener – OD Urla, Ekin Can Kün – Hiç Urla

Yılın Uluslararası Markası Ödülü: Mehmet Deveci – Hakkasan

Yılın En İyi Çikolata Mekânı: Ebru İpekçi – Butterfly Chocolate

Outside Catering Ödülü: Divan – Murat Tomruk, Giancarlo Gottardo, Gönül Gültekin

Yılın En Genç Şefi: Aila Restaurant – Kemal Can Yurttaş

En İyi Şarap Menüsü: Rudolf Van Nunen

En İyi Pasta Şefi Ödülü: Ghislain Gaille

En İyi Kadın Şef Ödülü: İnanç Çelengil – Aman da Bravo

En İyi Sommelier Ödülü: Süleyman Şen – Sunset Grill & Bar

Yılın En İyi Restoranı: Maksut Aşkar – Neolokal

Yılın En İyi Şefi Ödülü: Fatih Tutak – TURK Fatih Tutak

Onur Ödülü sahipleri…

Şef Şapkaları

4 ŞEF ŞAPKASI/PRESTİJLİ MASALAR: TURK Fatih Tutak – Fatih Tutak – 17.5/20, Neolokal – Maksut Aşkar – 17/20

3 ŞEF ŞAPKASI/MÜKEMMEL MASALAR: AQUA – Görkem Özkan – 15/20, Arkestra – Cenk Debensason – 15.5/20, Casa Lavanda – Emre Şen – 15.5/20, Mikla – Cihan Çetinkaya – 16/20, Nicole – Serkan Aksoy – 15/20, Sankai by Nagaya – Yoshizumi Nagaya – 15.5/20 OD Urla – Osman Sezener – 16/20, Teruar Urla – Osman Serdaroğlu – 15.5/20, Vino Locale – Ozan Kumbasar – 15.5/20

2 ŞEF ŞAPKASI/ŞEF MASALARI: 7 Mehmet – Mehmet Akdağ – 13/20, Alaf – Murat Deniz Temel – 14/20, Aman da Bravo – İnanç Çelengil – 14.5/20, Araka – Zeynep Pınar Taşdemir – 14.2/20, Chalet – Soner Kesgin – 13/20, Lokanta by Divan – Volkan Arık -13.5/20, Gallada – Özgür Taylan – 13/20, Sunset Grill & Bar – Fabrice Canelle – 13.5/20, Tuğra Restaurant – Emre İnanır – 14/20, Yeni Lokanta – Civan Er – 13/20, Narımor Urla – Atilla Heilbronn – 14/20, Kitchen Bodrum – Osman Sezener – 14/20, Maça Kızı – Ali Ronay – 14.5/20, Sakhalin Bodrum – Vladimir Mukhin – 14/20, Nahita – Ömür Akkor – 13/20, Reserved Restaurant – Orhan Korkmaz – 13/20

4 Şef Şapkalı Fatih Tutak ve Maksut Aşkar.

Ödüllerin tamamı

200 mekânın bulunduğu listenin tamamına https://www.gaultmillau.com.tr/tr/gault-millau-2024-turkiyenin-rehber-dereceleri-aciklandi/ adresinden ulaşabilirsiniz.