Dr. Nejat F. Eczacıbaşı Vakfı'ndan edebiyatta fırsat eşitliğine destek

Eczacıbaşı Topluluğu kurucusu Dr. Nejat F. Eczacıbaşı’nın eşi, Bülent Eczacıbaşı ve Faruk Eczacıbaşı’nın anneleri Beyhan Eczacıbaşı’nı tanıdığımda zarafetine hayran kalmıştım. Alman Lisesi mezunu olan ve Almanca, İngilizce ve Fransızca dillerine hâkim Beyhan Eczacıbaşı’nın, çocuklarına anlattığı masallardan esinlenerek yazdığı “Kar Masalları” kitabı 1962’de, Türkçeye çevirdiği “Tabiat Ana Anlatıyor” çocuk kitabı ise 1961 yılında yayımlanmıştı. Ve tabii ki annemin bana okuduğu kitaplar arasında yerini almıştı.

Dr. Nejat F. Eczacıbaşı Vakfı’nın kadın yazarların ilkgençlik edebiyatı türündeki üretimlerine destek olmak ve edebiyat dünyasında fırsat eşitliğine katkıda bulunmak amacıyla başlattığı Beyhan Eczacıbaşı İlkgençlik Edebiyatı Yılın Kadın Yazarı Ödül Programı da “Kar Masalları” kitabına ithafen düzenlenmişti. Bu yıl ilk kez verilen ödülün sahibi “Nasıl Dedektif Oldum” adlı kitabıyla yazar Gamze Pat oldu.

Ödül töreni, İstanbul’da göğün delinip yağmurun kovadan boşalırcasına yağdığı bereketli bir akşam gerçekleşti.

Bülent Eczacıbaşı

İstanbul Modern'de düzenlenen törende konuşan Eczacıbaşı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı şunları söyledi:

“Kadın yazarların ilkgençlik edebiyatı türündeki üretimlerini desteklemek ve edebiyatta fırsat eşitliğine katkıda bulunmak amacıyla, Dr. Nejat F. Eczacıbaşı Vakfı tarafından oluşturulan ‘Beyhan Eczacıbaşı İlkgençlik Edebiyatı Yılın Kadın Yazarı Ödülü’nün ilkini Cumhuriyet’in 100. yılında vermenin heyecanını yaşıyoruz.

Araştırmalar, ülkemizde ilkgençlik edebiyatında özgün eserlerin sınırlı sayıda olduğunu gösteriyor. Son beş yılda yüzde 50’ye yakın artış göstererek en hızlı büyümeyi gösteren bu kategorinin, gelecek beş yıl içinde daha da gelişmesi bekleniyor. Bu alanda kendi kültürümüzden de konular işlenebilir, gençlerimizin kendilerini daha kolay özdeşleştirebileceği karakterler yaratılabilirse, genç okuyucuların okuma alışkanlığının gelişimine destek olunabileceğine inanıyoruz.”

Beyhan Eczacıbaşı İlkgençlik Edebiyatı Yılın Kadın Yazarı Ödül Programı'nı özellikle kadınlara adadıklarını vurgulayan Bülent Eczacıbaşı, “Edebiyat sözlüklerinde ve antolojilerinde kadın edebiyatçılarımızın oranı yüzde 20’yi bulmuyor. Kadın yazarları teşvik etmeye yönelik özel ödüllerin bu sorununun çözümüne bir ölçüde de olsa katkıda bulunabileceğini umuyorum” diye konuştu.

Prof. Dr. Jale Parla başkanlığındaki Seçici Kurul'da, Prof. Dr. Nüket Esen, Prof. Dr. Sibel Irzık, Müge İplikçi ve Asuman Kafaoğlu-Büke görev alıyor. Seçici kurulun değerlendirmesi sonucu ödülü almaya hak kazanan kadın yazara, 50 bin TL para ödülü veriliyor.