Emre Şener, New York’taki konservatuara dünyadan kabul edilen üç öğrenciden biri

Emre Şener, 200 yıllık Royal Academy of Music (Kraliyet Müzik Akademisi)’nde önemli bir başarıya imza attı ve okulun bestecilik bölümünden finallerde sunduğu portfolyosundan 100 tam puan alarak mezun oldu.

Şener, aynı zamanda Kraliyet Müzik Akademisi mezunları arasından her yıl bir öğrenciye verilen prestijli “Üstün Öğrenci Dekan Ödülü”ne de layık görüldü. Şener, ödülünü mezuniyet töreninde Akademi’nin Onursal Başkanı olan Gloucester Düşesi’nin elinden aldı.

Genç besteci eğitimine yüzde 90 bursla kabul edildiği dünyanın en iyi konservatuvarı The Juilliard School New York’ta devam edecek.

The Juilliard School

Emre Şener’in bu yıl Kompozisyon Master programına dünyadan kabul edilen üç öğrenciden biri olma başarısını gösterdiği The Juilliard School, işitsel ve görsel performans sanatları alanında dünyanın en iyi eğitim kurumlarından biri olarak kabul ediliyor. 1905’te kurulan ve kabul oranları en düşük ABD üniversiteleri arasında başı çeken okulun lisans ve lisansüstü programlarında toplam 950 öğrenci öğrenim görüyor. The Juilliard School’un mezunları bugüne kadar 105 Grammy Ödülü, 62 Tony Ödülü, 47 Emmy Ödülü ve 24 Oscar Ödülü kazanırken yine mezunları ve öğretim üyeleri arasında 16'dan fazla Pulitzer Ödülü ve 12 Ulusal Sanat Madalyası sahibi bulunuyor.