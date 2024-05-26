FC Barselona’nın müzesi bir sanat alanı gibi…

Limak’ın, UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan tek konser salonu olan Palau de la Música Catalana ile yaptığı işbirliğinin imza töreni için bulunduğumuz Barselona’da sözünü ettiğim müzik sarayı şehrin müziğe, kültüre ve mimari mükemmelliğe olan bağlılığının bir sembolü olarak duruyor. Tıpkı Spotify Camp Nou'nun Barselona'nın futbol dünyasındaki gururunu temsil etmesi gibi…

Limak İnşaat’ın Barselona’da süren çalışmalarından birisi, Barcelona Spotify Camp Nou Stadı Yenileme ve Geliştirme Projesi. Camp Nou (Katalanca 'yeni saha') Barselona’nın dünyaca ünlü spor mirası. Şehrin en çok ziyaret edilen yerleri arasında yer alıyor. 70 yıl önce inşa edilmiş. 99 bin 354 kişi kapasiteyle Avrupa’nın en büyük, dünyanın dördüncü büyük stadyumu olarak yıllarca hizmet vermiş.

Stadın hemen yanında FC Barcelona’nın müzesi yer alıyor. Çok anlatılmıştı, merak ediyordum, orayı da gezme fırsatı buldum. İçerisi tıklım tıklım doluydu, dışarıda insanlar kapıda kuyrukta bekliyorlardı…

Üç bölümden oluşuyor

Müze, 3D sinema, görsel-işitsel dokunmatik ekran ve FC Barcelona'nın tarihi hakkında bilgiler içeren üç ayrı bölüme ayrılmış. İlk bölümde, ziyaretçilerin ekranlara dokunarak bilgi duvarını görmesine olanak tanıyan interaktif bir cam duvar üzerinde kulübün geçmişini anlatan fotoğraf, belge ve kupalardan oluşan bir koleksiyon yer alıyor. Lazer teknolojisiyle donatılan cam duvar, kullanıcı geri bildirimleriyle video, resim ve müziğin sergilenmesine olanak sağlıyor. İkinci bölüm ise Dalí, Miró ve Tàpies gibi yerel sanatçıların eserlerinin sergilendiği, müzede kalıcı olarak sergilenen özel bir sanat koleksiyonu. Üçüncü bölümde, Futbolart Koleksiyonu, kulübün kazandığı her kupanın veya bunların bir kopyasının bulunduğu bir kupa odası da dahil olmak üzere, kulüpten futbol hatıralarını sergiliyor.

Müze, 3 bin 500 metrekarelik bir alanı kaplıyor ve yılda bir milyonun üzerinde ziyaretçi çekiyor. Barselona şehrinin en çok ziyaret edilen müzesi olan Museu Picasso'dan sonra ikinci sırada yer alıyor.

Tabii ki Camp Nou’yu da merak ediyordum. Avrupa’da futbol stadyumları yaşlandığı için yenileme ihtiyacı yüksek. Barselona da bu amaçlı projesiyle büyük bir yatırım yapmış, projenin şu anki keşif bedeli 1 milyar Euro.

Tarihi eser niteliği taşıdığı için iki katı yıkılmayan stat tamamlandığında ayak futbolu stadyumları klasmanında 105 bin 414 kişi kapasiteye ulaşacak, Avrupa’nın zaten en büyüğüydü o unvanını yine koruyacak ve tamamı oturmalı olacak.

Teknoloji harikası çatı

Limak’ın sürdürdüğü projenin en önemli kısmı çatı yapısı. Tribünlerin üstü tamamen yeni inşa edilecek çatı ile kaplanacak. Çatı alanı yaklaşık 45 bin metrekare. Çatıyı sahanın üzerinde kurup 128 halatla yukarı kaldıracaklar. Gerilen halatlar çekme kuvvetiyle çelik eleman görevi görecek. Çim sahadan çatının en yüksek noktasına kadar yaklaşık 68 metreye çıkarılacak. Bu projenin en karmaşık ve mühendislik tecrübesi isteyen kısmı burası. Ciddi uzmanlık ve hassas mühendislik hesapları gerektiren bir iş. Çatının üstüne de fotovoltaik paneller yerleştirilecek. Proje Temmuz 2026’da tamamlanacak.