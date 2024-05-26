“Bir Arada” sahnesinde sezonun son konukları Gözde Öney ve Jehan Barbur

Suna ve İnan Kıraç Vakfı Pera Müzesi, güncel müzik sahnesinin güçlü kadın seslerini “Bir Arada” konserlerde buluşturmaya devam ediyor. Sezonun son konserinde, farklı müzik türlerini kendi tarzıyla yeniden yorumlayan müzisyen, söz yazarı ve besteci Gözde Öney’in sahnesine; prodüktör, söz yazarı, besteci, şarkıcı ve edebiyatçı kimliğiyle öne çıkan multidisipliner sanatçı Jehan Barbur konuk oluyor. Konser, 31 Mayıs’ta Pera Café’de gerçekleştirilecek.

Kendi müziğinin peşinde, hikâyesini anlatmak isteyen genç kadınları destekleyen bir müzik ve teknoloji girişimi olan Beats by Girlz Türkiye işbirliğinde düzenlenen “Bir Arada” konser serisi, müziğin ritmine kapılmak isteyen herkesi Pera Café’de bir araya getirmeyi amaçlıyor. Her ayın son Cuma günü gerçekleşen konserler, müzikseverlere, kariyerinde dikkat çeken sanatçılarla beraber olma imkânı sunuyor.

Konsere katılan seyirciler, “Uzun Cuma” kapsamında 18.00 – 22.00 arasında Pera Müzesi’ni ücretsiz gezme olanağı da bulacaklar.