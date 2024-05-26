Pınar Çocuk Resim Yarışması’nda 6-14 yaş arası çocuklar geleceği resmettiler

Pınar tarafından çocukların sanatsal gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla 43 yıldır aralıksız düzenlenen Uluslararası Pınar Çocuk Resim Yarışması’na bu yıl Türkiye’nin yedi bölgesi ile Azerbaycan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden 6 – 14 yaş arasında üç binden fazla başvuru alındı. Yarışmanın asil ve yedek kazanan eserleri, jürinin gerçekleştirdiği değerlendirmenin ardından belirlendi.

Ödül almaya hak kazanan minik ressamlar Haziran ayında İzmir Altın Yunus Otel’de düzenlenecek ödül töreninde bir araya gelecek.

Geleceği şekillendirirken

Yaşar Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili İdil Yiğitbaşı

Uluslararası Pınar Çocuk Resim Yarışması’na katılan tüm çocukları kutlayan Pınar Süt Yönetim Kurulu Başkanı İdil Yiğitbaşı; çocukların fiziksel gelişimleri kadar zihinsel ve sosyal gelişimlerine de önem verdiklerini, yaratıcılık sezgilerini güçlendiren resim sanatının etkisine ve gücüne inandıklarını söyledi.

Bugüne kadar dört milyondan fazla çocuğa, resimle kendilerini ifade etme fırsatı tanımış olmaktan büyük mutluluk duyduklarını belirten İdil Yiğitbaşı, “Hayal gücü gelişmiş olan çocukların gelecekte daha geniş bakış açısına sahip olan ve problemlere karşı çözüm üretme konusunda diğerlerinden bir adım önde olan bireyler olduklarını görerek temamızı ‘Geleceğimi Resmediyorum: 2050 Yılında Dünyamız’ olarak belirledik. Çocuklarımızın geleceği nasıl hayal ettiklerini, onların geleceğe dair umutlarını ve beklentilerini görmek bizleri çok etkiledi. Çocuklarımızın hayallerine ortak olmak bizleri çok mutlu ediyor” dedi.

Seçici kurul

Yarışmaya katılan eserler Prof. Dr. Mümtaz Sağlam öncülüğünde kurulan ekiple ilk elemeye tabi tutuldu. İkinci elemede yer alan eserler ise Prof. Dr. Mümtaz Sağlam, Prof. Dr. Hayri Esmer, Hürriyet Gazetesi’nden İhsan Yılmaz, Milliyet Gazetesi’nden Seray Şahinler Demir ve Nasıl Bir Ekonomi Gazetesi’nden Faruk Şüyün tarafından değerlendirildi.

43. Uluslararası Pınar Çocuk Resim Yarışması Jüri Başkanı Prof. Dr. Mümtaz Sağlam, yarışmaya katılan eserlere ilişkin yaptığı değerlendirmede, seçilen temayı çocukların engin bir hayal gücü ile resmettiklerini belirterek; “Çocukların düşünceleri yetişkinlere oranla daha yalın olduğu için bazen yetişkinlerin göremediği şeyleri de görebiliyorlar. Her bir çizimi iyi analiz edip, çocukların bakış açısı ve beklentilerini daha doğru anlamak adına resim yarışmalarını önemsiyoruz” dedi.

Hediyeler

43. Uluslararası Pınar Çocuk Resim Yarışması’nda jüri değerlendirmeleri sonucunda Türkiye’nin yedi bölgesi ile Azerbaycan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden seçilen dokuz öğrenci Bisan Bisiklet, sekiz öğrenci kablosuz kulaklık ve 17 öğrenci de profesyonel resim çantası ile malzemeleri kazandı. Elemelerde başarılı olan üç öğrenci de Yaşar Eğitim ve Kültür Vakfı aracılığıyla bir yıllık eğitim bursunun sahibi olacak.