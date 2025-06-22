MDD’den gıdanın geleceğine ışık tutan seminer: Hava, Su, Toprak

Türkiye’nin gastronomi alanındaki en köklü sivil toplum kuruluşu Mutfak Dostları Derneği (MDD) tarafından Ingredy desteğiyle bu yıl üçüncü kez gerçekleştirilen "Gıdanın Geleceği: Hava, Su, Toprak" semineri Nadir Gastronomi Platformu’nda gerçekleşti. Buluşma, gastronomi dünyası için gıdanın kaynağına ve güvenliğine ilişkin önemli bir paylaşım platformu oluşturdu. Seminerde söz alan konuşmacılar; iklim politikalarından susuzluğa dayanıklı tarıma, biyo-pestisitlerden su kirliliğine gıdanın kaynağına ilişkin birçok konuyu hava, su ve toprak perspektifinden değerlendirdiler.

Seminer kapsamında: “İklim Gerçeği ve Gıda İlişkisi, Hava Kirliliği Döngüsünde İnsan Sağlığı ve Hayvancılık Etkileşimi, Su Yönetiminde Su Kıtlığı Olgusu; Susuzluğa Dayanıklı Tarım Uygulamaları, İklim Krizine Bağlı Faktörlerin Su Kaynaklarına Etkileri: Sulak Alanların Kaybı, Kirlilik, Müsilaj ve Gıda Güvenliğine Yansımaları, Kirlenen Toprak; Yanlış Uygulamalar, Pestisit ve Atıklar, Çözüm Nerede? Rejeneratif Tarım, Pratik Uygulamalar” başlıklı altı oturum yapıldı.

Konuşmacı konuklar

Sırasıyla; Önder Algedik (İklim ve Enerji Uzmanı), Doç. Dr. Nilüfer Aykaç (Acıbadem Üni. Tıp Fakültesi, Türk Toraks Derneği Merkez Kurulu Üyesi), Merve Bektaş (Veteriner Hekim ve Çiftçi, Veteriner Anne Çiftliği Kurucusu), Neyran Akyıldız (WWF - Dünya Doğayı Koruma Vakfı İletişim Program Müdürü), Prof. Dr. Nuray Erkan (İstanbul Üni. Su Bilimleri Fakültesi Balıkçılık ve Su Ürünleri Teknoloji Bölüm Bşk. Gıda Güvenliği Anabilim Dalı Bşk.), Dr. Erol Kesici (Süleyman Demirel Üni. Su Enstitüsü Kurucusu, T.C. Tarım ve Orman Bak. Su Üst Kurulu üyesi), Berkan Özyer (Greenpeace Türkiye Direktörü), Elif Ovalı (Teofarm ve Hasat Kurucusu) ve Prof. Dr. Umut Toprak’ın (Ankara Üni. Ziraat Fakültesi Moleküler Entolomoji Lab. Direktörü) konuşmacı olarak yer aldığı oturumlarda tarım alanlarının giderek yok olması, vahşi sulama, tatlı su kaynakları olan göllerin kuruması ve su yönetimindeki aksaklıklar, aşırı ve yasaklı pestisit kullanımı ve alternatif öneriler ile özellikle balıkçılığı da baltalayan deniz kirliliği, müsilaj konuları ön plana çıktı.

Mutfak Dostları Derneği Başkanı Esin Sungur, toplumda iyi gıdanın kaynağına ve bağlamına dair bilinçli bir farkındalık oluşturmayı hedefledikleri seminer sonrası, gerekli adımların atılmasına katkı sunmak üzere gıda alanındaki tüm paydaşların tarım, hayvancılık, balıkçılık politikaları konusunda iletişim içinde olmasının önemine değindi. “Hava, Su, Toprak” seminerindeki oturumlar, ilerleyen günlerde Mutfak Dostları Derneği’nin youtube kanalından izlenebilir.