“Ferhangi Bir Yaşam”ın prömiyeri 5 Eylül’de

ENKA Sanat, tiyatro tarihimizin zengin mirasını gözler önüne sermek ve gelecek nesillere aktarmak üzere yapım sponsorluğunu üstlendiği belgesellere bir yenisini ekliyor: “Ferhangi Bir Yaşam”.

Belgesel, Ferhan Şensoy’un tiyatro anlayışına olduğu kadar karakterine, dünya görüşüne ve yazar kimliğine odaklanıyor. Onu farklı kılan unsurlar, çocukluğundan başlayarak -özellikle Galatasaray Lisesi’nde- şekillenen kişiliği, Fransa ve Kanada deneyimlerinin ardından Türkiye’ye dönüp hayalindeki oyunları sahneye koyması, yepyeni bir üslup geliştirmesi, Nöbetçi Tiyatro ile yeni oyuncular yetiştirmesi, kaleme aldığı oyunlar, kitaplar, sonraki kuşaklarda bıraktığı izler de belgeselin temalarını oluşturuyor.

Tarihi Ses Tiyatrosu’nda çekimleri gerçekleştirilen belgeselde, sanatçının son dönem röportajlarından kendi anlatımlarının yanı sıra; başta ailesi olmak üzere okul arkadaşları, Zeliha Berksoy, Okan Bayülgen, Metin Akpınar, Dikmen Gürün, Zuhal Olcay, Fuat Güner, Güven Kıraç, İlhan Şeşen, Burhan Şeşen, Gökhan Şeşen, Nejat Yavaşoğulları, Tolga Çevik ve Cem Özer’in de aralarında bulunduğu birçok ismin görüşlerine yer veriliyor.

“Ferhangi Bir Yaşam”, 5 Eylül Cuma günü saat 20.45’te ENKA Açıkhava Tiyatrosu’nda ilk kez izleyiciyle buluşacak.