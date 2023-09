GastroAntep Kültür Yolu Festivali gün sayıyor

Takip Et

Birleşmiş Milletler, Eğitim Bilim ve Kültür Örgütü’nün 116 şehir arasında Gastronomi alanında UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı’nda Türkiye’yi temsil eden ilk şehir olarak listeye aldığı Gaziantep, Türkiye’nin 7 Bölgesinde ve 81 İlinde tescillenmiş mutfağı, lezzetleri, kültürü ve sanatı ile 16-24 Eylül tarihlerinde Festival Park’ta ‘GastroAntep Kültür Yolu Festivali’ ile bu yıl da dünya sahnesine çıkıyor.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl beşincisi düzenlenen ‘Uluslararası Gaziantep Gastronomi Festivali’; T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Türkiye’nin kültürel değerlerini, yerli ve yabancı farklı kültürden insanların sanatın evrensel dilinde birleşmesi amacıyla hayata geçirilen dünyanın en kapsamlı kültür sanat projelerinden biri olan ‘Türkiye Kültür Yolu Festivalleri’ ile birlikte gerçekleştiriliyor.

“Sofra Bizi Birleştirir”

Gaziantep’in bugün dünyaca kabul edilen başarılarında Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’in payı çok büyük ve değerli. “Sofra bizi birleştirir. Kültür ve sanat bizleri birleştirir. Sofra dediğimiz şey aslında bir ekonomi, bir diyalogdur. O yüzden GastroAntep sofrasının kapsayıcılığı ve katılımcılığı sayesinde sorun çözme kapasitemizi de bir yandan yükseltiyoruz. Daha gidecek çok yolumuz var” diyen Fatma Şahin’in bu yolu da kısa zamanda alacağına inanıyorum.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin



Türkiye’de gastronomi alanına yaptığı katkılarla her daim adından söz ettiren Sözen Grup CEO’su Gökmen Sözen’e de sektöre verdiği emekler nedeniyle teşekkür ediyorum.

Tarihi, doğal güzellikleri, kültürel değerleri ve zengin mutfağıyla sahip olduğumuz kültür mirasımızı yerelden globale taşımayı hedefleyen, 'Gaziantep Mutfağı'nın eşsiz lezzetlerini ulusal ve uluslararası arenada tanıtacak ‘GastroAntep Kültür Yolu Festivali’ Gastronomi etkinliklerinin bu yılki tema’sı, ‘Coğrafya…

16-24 Eylül tarihleri boyunca ‘GastroAntep Kültür Yolu Festivali’ kapsamında Festival Park’ta, Türkiye’nin en sevilen sanatçıları ile konserler; gastronomi ve turizm yazarları, gurmeler, yaşam koçları ile söyleşiler; Türkiye'nin ünlü otel ve restoran profesyonelleri, yatırımcıları, ulusal ve uluslararası gıda firmaları, butik tarımcılar, gurme marketler, akademisyenler, sektör temsilcileri ile paneller, söyleşiler ve sergiler meraklıları ile buluşacak. İspanya, Fransa, İtalya, Portekiz, Lübnan, Ürdün, Amerika olmak üzere 7 farklı ülkenin mutfak kültürü ve gastronomi elçileri olan 11 dünyaca ünlü ödüllü şeflerle söyleşiler yapılacak, Gaziantep ürünleri yeniden yorumlanarak kreatif yemek showları gerçekleştirilecek.



Panelde buluşalım

Bu satırların yazarı da her sene olduğu gibi bu yıl da etkinliklerde yer alacak. 17 Eylül saat 17.20-17.50 arası katılacağım panelin konusu ‘Gaziantep Yemeklerinin Dünyaya Tanıtılmasında Gurmelerin ve Gastronomi Yazarlarının Rolü.’ Moderatör Reha Tartıcı; konuşmacılar Aylin Öney Tan, Zeynep Kakınç, Orkun Bulut ve bendeniz. Gaziantep’in hayatımdaki yeri her zaman ayrı oldu. Tahir Tekin Öztan tarafından derlenen; Oğlak Yayınları’nın bastığı 'Bir Lezzet Cenneti Gurme Kent Gaziantep Mutfağı' kitabının editörlüğünü çok şeyler öğrenerek büyük bir keyifle yapmıştım. Her sene olduğu gibi bu defa da GastroAntep’i heyecanla bekliyorum. Gaziantep’te görüşmek üzere.