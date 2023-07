Gastronominin “inci”leri ödüllerini aldı

Hürriyet ve Karaca iş birliği ile gastronomi dünyasına kazandırılan “İncili Gastronomi Rehberi” ödül töreni Swissôtel The Bosphorus Istanbul’da yapıldı.

Müge Akgün

Projenin koordinatörü, Hürriyet yazarı Müge Akgün İncili Gastronomi Rehberi’nin şeffaf ve tarafsızlıkla değerlendirildiğine dikkati çekti. Akgün şunları söyledi:

“İklim değişikliğinin en yoğun hissedildiği bu yaz gününde bizimle birlikte olduğunuz için çok teşekkürler. Ülkemizi derinden etkileyen deprem ve devamında gelen seçim, bayram gibi önemli olay ve gelişmeler sonrasında rehberimizi bu tarihte yayınladık. Neden sonbaharda yapmadığımızı düşünenler olabilir. İzmir, Bodrum, Antalya gibi yazlık bölgelerde bulunan incili restoranlarımızın sezon bitmeden bilinmesini istedik. İstanbul, Ankara, İzmir, Bodrum, Antalya ve Bursa, Gaziantep’in yanı sıra rehbere bu yıl Adana da dahil oldu. Rehberimizde 699 restoran 482 lezzet noktası bulunuyor. Bu yılın yeniliklerinden biri de proje ortağımız olarak aramıza katılan Jumbo’nun katkılarıyla 100 yılı geride bırakmış restoran ve lezzet noktalarının da rehberde yer alması. Bu akşam kendilerine Jumbo’nun tasarladığı ‘Asırlık Mekanlar’ ödüllerini takdim ediyoruz.”

İncili Gastronomi Rehberi 2023’e İstanbul, Ankara, İzmir, Bodrum, Antalya, Bursa, Gaziantep’in yanı sıra Adana da dahil edildi. Gecede restoranlara ödülleri sunuldu. Kategoriler arasında restoranlar, balık lokantaları, et kebap sokak yemekleri restoranları, meyhaneler, lezzet durakları, yeni açılan mekânlar var.

Müge Akgün

5 İnci sahibi mekânlar

7 Mehmet / ENT Restaurant / Maçakızı / Mikla / Neolokal / Od Urla / Sunset Grill & Bar / TURK Fatih Tutak.

4 İnci sahibi mekânlar

16 Roof, Aheste, Alaf, Amavi, Antica Locanda, Apartıman Yeniköy, Araka, Arkestra, Avlu Retaurant, Banyan Restaurant, Basta Neo Bistro, Beyti, Casa Lavanda, Dragon, Efendy İstanbul, Fauna, Frankie İstanbul, Gram, Grey Topağacı, Hakkasan Bodrum, Hiç Lokanta, Hışvahan, Hodan, Horasan Balık, Hünkar, İskender Tarihi Ahşap Dükkan, Karaköy Lokantası, Kebapçı İskender Yavuz İskenderoğlu, Kitchen Bodrum by Osman Sezener, Kıyı, Lokanta by Divan, Lucca, Malva Restaurant, Mitu Lokanta, Mutfak Sanatları Merkezi, Muutto Anatolian Tapas Bar, Mürver, MYK Restoran by Mehmet Yalçınkaya, Nicole, Ocak, Olea Bosphorus & The Bar, Onbaşılar Kebap, Orfoz Restaurant,Orkide Pastane & Restoran, Pandeli, Paper Moon, Roka İstanbul, Seraf, Seraser, Shang Palace, Spago, Sushi Manga, Şans Restaurant, Terrazza Italia, Teruar Urla, Topaz İstanbul, Trilye, Tuti Restaurant, Ulus 29, Urla Vino Locale, Zuma Restaurant.

Asırlık mekânlar

Beyaz Fırın 1836 – 187 Yıl, Cemilzade 1883 -137 Yıl, Develi 1912 -111 Yıl, Güllüoğlu Almacı Pazarı 1871- 152 Yıl, Hacı Abdullah 1888- 135 Yıl, Kebapçı İskender Tarihi Ahşap Dükan 1867- 156 Yıl, Hacıbekir (Ali Muhiddin Hacıbekir) 1777 -246 Yıl, Kuru Kahveci Mehmet Efendi 1871- 152 Yıl, Onbaşılar Kebap 1904 – 119 Yıl, Pandeli 1901- 122 Yıl, Yanyalı Fehmi 1919 – 104 Yıl.