Gökmen Sözen: Türkiye gastronomisinin geleceğini birlikte inşa etmek için çalışıyoruz

Dünyanın en prestijli iki gastronomi rehberinden biri olan Gault & Millau, Sözen Organizasyon iş birliği ile Türkiye'ye geldiğini basın toplantısıyla duyurdu. Six Senses Kocataş Mansion’s İstanbul’da gerçekleştirilen basın toplantısı Gökmen Sözen, Gault & Millau CEO’su Patrick Hayoun ve T.C. Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz’un katılımıyla gerçekleşti.

İlk kez 1969 yılında Paris'te iki gazeteci ve yemek eleştirmeni Henri Gault ve Christian Millau tarafından yayımlanan Gault & Millau, gastronomi alanında en çok bilinen ve takdir edilen iki rehberden biri sayılıyor. Güçlü gastronomi ağı sayesinde kendisine saygın bir yer kazanan Gault & Millau Rehberi, yıl içinde Türkiye'deki saha çalışmalarına başlayacak ve 2024 yılında yayımlanacak!

Her şefin restoranının özgünlüğüne inanan Gault & Millau, restoran ve şefleri puanlaması için bağımsız şarap ve gastronomi uzmanlarıyla çalışmalarına devam ediyor. Elli yıldır lezzetin ve yeteneklerin peşinde koşan Gault & Millau sekiz bölgesel rehber, bir şarap rehberi ve bir şampanya rehberine sahip. Rehber için değerlendirilen restoran ve şeflere Gault & Millau tarafından hizmet, fiyat ve restoranın atmosferi hakkında ayrı ayrı yaptığı değerlendirmelerle birlikte yemeğin kalitesi ve lezzeti üzerinden 1 ile 20 arasında puan veriliyor. Yüksek puanlı restoranlar puanlarının derecesine göre Gault & Millau imzası olan şapkalardan 1 ile 4 arasında şapka kazanıyor.

Gökmen Sözen

Sözen Organizasyon CEO’su Gökmen Sözen yaptığı konuşmada bu iki önemli markanın girişiminin global gastronomi sektörü ve Türkiye arasında köprü olacağını vurguladı. Sözen, “Dünyada her geçen gün yıldızı parlayan Türkiye gastronomisi için atılan dev adımlara bir yenisini daha eklediğimiz için gururluyuz. Türkiye’de gastronomi sektöründeki hizmet ve yatırım zincirine Gault & Millau Rehberi ile altın bir halka daha eklemiş bulunuyoruz. Sözen Organizasyon aracılığıyla Gastromasa gibi uluslararası etkinliklerle Türkiye’yi dünya gastronomisinin merkezine taşıyoruz. Türkiye gastronomisinin geleceğini birlikte inşa etmek için hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz. Bu yolda ilerlerken bize destek olan herkese bir kez daha kalpten teşekkür ediyor, sağlık ve lezzet dolu günler diliyorum” dedi.

Patrick Hayoun

Gault & Millau'nun CEO'su Patrick Hayoun ise şunları söyledi:

“Gault&Millau Türkiye için Gökmen Sözen ile yeni bir ortaklığa imza atmaktan ve bugün burada olmaktan dolayı çok mutluyuz. Geçtiğimiz 50 yıl boyunca, Gault&Millau çok sayıda rehber ve bir dergi yayımladı, güçlü bir dijital içerik sunmakla birlikte çeşitli etkinlikler düzenledi. Fransa'dan Japonya'ya dünya çapında şefleri ve restoranlarını tanıttı. Gault & Millau, her şeyden önce genç yetenekleri, yaratıcılığı, merakı teşvik etmeye ve tarafsız, bağımsız ve nesnel kalmaya devam ediyor. Yarının yeteneklerini ortaya çıkarıyoruz. Restoran seçimimiz, atmosferiyle birlikte eksiksiz bir mutfak deneyimi, kaliteli hizmet ve şarap listesine dayanıyor. Amacımız bir şey empoze etmek, kurallar oluşturmak değil, yeni bir düşünce tarzını teşvik etmek ve gerçekten hak edenleri öne çıkarmaktır. Bize yeni bir gastronomi sahnesi sunan ve gastronomi alanında büyük bir potansiyele sahip olan Türkiye’ye rehberimize hoşgeldiniz diyoruz. 2024 de yayımlanacak ‘milisime’ rehberimiz Türkçe ve ingilizce olacak ve yerel müfettişlerimizin gezeceği 500 restorandan seçilen 300’ü bu rehberde yer alacak. Öncelikli olarak Marmara, Ege, Akdeniz ve Güneydoğu bölgesini değerlendireceğiz.”