Güher ve Süher Pekinel’e Yaşam Boyu Başarı Ödülü

Dünyaca ünlü piyano ikilisi Güher Pekinel ve Süher Pekinel, başarılarına bir yenisini daha ekledi. Klasik müzik yorumculuğunu ve sanatsal yaratıcılığını en üst düzeyde ispatlamış sanatçılara verilen Uluslararası Klasik Müzik Ödülleri’nde (ICMA) Yaşam Boyu Başarı Ödülü’ne layık görülen Pekineller, ödüllerini İspanya’nın València kentinde gerçekleşen bir törenle aldılar. Avrupa’nın en önemli konser salonlarından Palau de la Musica de València’da düzenlenen gala gecesinde ödüllerini ICMA Jüri Başkanı Remy Franck’tan alan Güher Pekinel ve Süher Pekinel, yaptıkları konuşmada şunları söylediler:

“Ömrümüzün aynası”

“ICMA’nın çok değerli jüri üyeleri, müzisyenler, CD firmalarının değerli temsilcileri ve önemli müzik dergilerinin kıymetli editörleri tarafından verilen Yaşam Boyu Başarı Ödülü’nü almaktan dolayı onur duyuyoruz. Bu ödül bizim için müzikle dopdolu geçen ömrümüzün bir aynası niteliğinde. Müziğe verdiğimiz emeğin ve katkılarımızın anlaşıldığını ve takdir gördüğünü bilmek büyük bir mutluluk. Bizim için müzik, nefes almak kadar hayati. Friedrich Nietzsche’nin dediği gibi; ‘Müziksiz hayat bir hata olurdu.’ Bu ödül vesilesiyle kariyer yolculuğumuz boyunca bize destek olan tüm değerli usta müzisyenlere sonsuz teşekkürlerimizi iletmek istiyoruz. Onlar sayesinde müziğin nabzını hissedebiliyor ve müzikle yaşayarak, müzikle nefes alarak ruhumuzu zenginleştirebiliyoruz.”

Güher ve Süher Pekinel’e ödülleri mükemmeliyetçilik arayışları ve sıra dışı şiirsel yorumlarıyla uluslararası klasik müzik alanına sundukları katkı nedeniyle takdim edildi. Klasik müzik dünyasının en saygın ödülleri arasında yer alan ICMA’ın seçici kurulu arasında dünyanın önde gelen klasik müzik yayıncıları, medya temsilcileri ve saygın müzisyenler bulunuyor.

Güher ve Süher Pekinel, ödül töreninin hemen ardından gerçekleşen gala konserinde, şef Alexander Liebreich yönetimindeki Orquesta de València eşliğinde sahne alarak, davetlilere Johann Sebastian Bach’ın “Concerto for two pianos in C minor” adlı eserinin yanı sıra, Witold Lutoslawski’nin Paganini Varyasyonları’ndan kendi uyarladıkları çeşitlemeleri yorumladılar.