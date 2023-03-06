Halide Nusret Zorlutuna’ya ait günlükler, mektuplar Kadın Eserleri Kütüphanesi’nde

Kadın merkezli arşivcilik ve kütüphanecilik çalışmaları yapan, topladığı belgeler, oluşturduğu koleksiyonlar, yaptığı etkinlikler ve ürettiği yayınlarla kadın tarihi araştırmalarına, tarih yazımına katkı sağlayan Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Vakfı, yakın zamanda yaptığı belge sağlama çalışmasıyla şair, yazar ve öğretmen Halide Nusret Zorlutuna’nın (1901-1984) günlüklerini ve mektuplarını koleksiyonuna kazandırdı.

Bu çalışma ile Halide Nusret Zorlutuna'nın lise yıllarında okul arkadaşları tarafından kendisine hitaben yazılmış notları içeren hatıra defteri, 1930'lu yıllara ait günlüğü, 1924 yılında Edirne'de öğretmenlik yaptığı dönemde tuttuğu günlük ile kendisine ve eşi Aziz Bey'e gönderilen yüzlerce mektup, Vakfın kadın özel arşiv koleksiyonlarından Halide Nusret Zorlutuna Özel Arşivi’ne dâhil edildi.

Halide Nusret Zorlutuna'nın özel arşivi 2002 yılında kız kardeşi öğretmen, hikâye, roman, radyo ve tiyatro oyunu yazarı İsmet Kür (1916-2003) tarafından Vakfa bağışlanmıştı. 1925-2001 dönemini kapsayan ve 0,7 metre raf uzunluğundaki arşiv, Halide Nusret Zorlutuna’dan İsmet Kür'e gönderilen mektuplar, İsmet Kür adına düzenlenmiş teşekkür yazısı, Cumhurbaşkanı Celal Bayar ve Şûkufe Nihal'in de yer aldığı çeşitli fotoğraflar, birçok dergi ve gazetede Halide Nusret hakkında yayımlanmış haber ve yazıların kupürleri, notlar ve kartpostallardan oluşan Türkçe, eski harfli Türkçe ve Fransızca dillerinde çok sayıda belge içeriyor.

Yeni eklenen belgelerle daha da zenginleşen arşiv üzerinde envanter ve kataloglama çalışması devam ediyor.