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Hatay’ın hâlâ bize çok ihtiyacı var!

Hatay’da sürdürülebilir ve onarıcı üretime geçmek üzere çaba gösteren çiftçilerin toplu alım desteğine ihtiyaçları var. Yapılacak toplu alımlar hem üretimlerinin hem de toprağın, suyun ve biyolojik çeşitliliğinin devamlılığını sağlayacak.

Haber Merkezi
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Hatay’ın hâlâ bize çok ihtiyacı var!
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Narenciye sezonu yaklaşıyor. Bir yandan üzerinden 20 ay geçmesine rağmen hâlâ depremin diğer yandan da iklim krizinin yıkıcı etkilerine karşı ayakta durmaya çalışan Hataylı çiftçiler, ürünlerine alıcı bulmaya çalışıyor. Buğday Ekolojik Yaşamı Destekleme Derneği’nin Hatay’da tarımsal üretimde dirençli ve sürdürülebilir sistemler kurmak üzere destek olduğu çiftçiler doğa dostu üretime geçerek hem topraklarını onarıyor hem çeşitliliği koruyor hem de girdi maliyetlerini düşürüyor.

Hatay’da sürdürülebilir ve onarıcı üretime geçmek üzere çaba gösteren çiftçilerin özellikle mandalina, portakal, limon için toplu alım desteğine ihtiyaçları var. Yapılacak toplu alımlar hem üretimlerinin hem de toprağın, suyun ve biyolojik çeşitliliğinin devamlılığını sağlayacak.
Hataylı üreticilerin ürettiği ürünlerin satış kanallarına ve hikâyelerine web sitesinden ulaşılabiliyor: www.hatayicinbirlikte.org

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