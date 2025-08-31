İKSV Gülriz Sururi-Engin Cezzar Tiyatro Teşvik Ödülü’nün sahipleri belirlendi

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından, tiyatro sanatçısı Gülriz Sururi’nin bağışlarıyla hayata geçirilen, 2025 yılı için 600 bin TL olan Gülriz Sururi-Engin Cezzar Tiyatro Teşvik Ödülü, bugüne kadarki başarılı çalışmalarından dolayı Bahçe Galata ve Arsız Kumpanya’ya verildi.

İKSV, çağdaş tiyatromuzun gelişiminde büyük katkıları bulunan iki usta ismin adına verilen bu ödül aracılığıyla, genç kuşak tiyatro topluluklarını ve sahne sanatları alanında üretim yapan sanatçıları destekleyerek, Türkiye’de bu alanda yeni ve nitelikli yapımların gerçekleşmesini teşvik etmeyi amaçlıyor.

Ödülün, İKSV Genel Müdürü Görgün Taner’in başkanlık ettiği seçici kurulu, çevirmen ve tiyatro eleştirmeni Seçkin Selvi, oyuncu Selçuk Yöntem, oyuncu ve eğitmen Tilbe Saran ve oyuncu, senarist ve girişimci Mert Fırat’tan oluşuyor.

2018’den bu yana her yıl üretimleriyle ve yenilikçi yaklaşımlarıyla tiyatromuzun gelişimine katkıda bulunan tiyatro topluluklarına veya kişilere verilen bu ödülle bugüne kadar 14 sanatçı ve topluluk yeni eserlerinin üretimi için desteklendi. Pandemi döneminde ise 14 tiyatro sahnesi ödülü karşılıksız olarak faaliyetlerini sürdürmek için kullanma fırsatı buldu.

Bahçe Galata

Bahçe Galata; Tansu Biçer, Tülin Özen ve Saim Güveloğlu tarafından Eylül 2019'da Galata'da bir apartman dairesinde kurulan bir tiyatro. Ekip burada tiyatro oyunları, oyunculuk atölyeleri, söyleşiler düzenleyip podcast’ler ve filmler üretiyor. Sahnelediği oyunlarda, oyunculuğu ve mekân kullanımını merkezine alan denemeler yapıyor. Kuruluşundan bu yana sahnelenen oyunlar arasında Nora 2, Bizi Öldürmek İsteyen Muhteşem Hayat, Terörizm ve İspat yer alıyor. Bu sezon için de provaları devam eden iki oyun projesi bulunuyor.

Arsız Kumpanya ve Bahçe Galata

Arsız Kumpanya

Arsız Kumpanya, 10 Eylül 2019’da Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi İstanbul Devlet Konservatuvarı Tiyatro Anasanat Dalı mezunları tarafından kurulan bağımsız bir tiyatro topluluğu. Mezuniyet oyunları olan Faust? ile profesyonel kariyerlerine başlayan ekip, yıllar içerisinde Barazek, Hoop Gitti Kafa, Fobos ve İkinci Deri oyunlarıyla izleyici karşısına çıktı.