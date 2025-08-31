  1. Ekonomim
  2. Yaşam Keyfi
  3. Yeni Türkü, Yapı Kredi bomontiada sahne alacak
Takip Et

Yeni Türkü, Yapı Kredi bomontiada sahne alacak

Yapı Kredi bomontiada, Yapı Kredi World sponsorluğunda düzenlediği “World Akustik” konser serisi kapsamında, 6 Eylül Cumartesi akşamı Yeni Türkü’yü ağırlayacak.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Yeni Türkü, Yapı Kredi bomontiada sahne alacak
Takip Et

Yeni Türkü, Yapı Kredi bomontiada sahne alacak - Resim : 1

Yapı Kredi bomontiada, Yapı Kredi World sponsorluğunda düzenlediği “World Akustik” konser serisi kapsamında, 6 Eylül Cumartesi akşamı yediden yetmişe tüm dinleyicilerin gönlünde taht kuran Yeni Türkü’yü ağırlayacak. Saat 21.00’de başlayacak konserde, "Bana Bir Masal Anlat Baba, Aşk Yeniden, Sezenler Olmuş ve Telli Telli" gibi şarkılarıyla hafızalara kazınan Yeni Türkü, klasikleşmiş parçalarının yanı sıra yeni şarkılarıyla da World Akustik sahnesinde sevenleriyle buluşacak.

40 yılı aşkın süredir üretmeye devam eden, zaman içinde grup üyeleri değişse de günümüzde Derya Köroğlu öncülüğünde Erkin Hadimoğlu, Serdar Barçın ve Furkan Bilgi ile müzik hayatına devam eden Yeni Türkü, repertuvarında hem modern hem de geleneksel enstrümanları Batı müziği altyapısıyla birleştirerek Anadolu'nun kültürel mirasını taşıyan ezgilere yer veriyor.

Deniz tâcı’ndan kuzu simit’e mevsimsel bir şölenDeniz tâcı’ndan kuzu simit’e mevsimsel bir şölenYaşam Keyfi

 

Yaşam Keyfi
The Nutcracker (Fındıkkıran) balesi Türkiye’ye geliyor
The Nutcracker (Fındıkkıran) balesi Türkiye’ye geliyor
“Müzede Sahne” 4–7 Eylül’de Sakıp Sabancı Müzesi’nde
“Müzede Sahne” 4–7 Eylül’de Sakıp Sabancı Müzesi’nde
Akbank Sanat, Beyoğlu’ndan Galata’ya taşınıyor
Akbank Sanat, Beyoğlu’ndan Galata’ya taşınıyor
Pekinel Uluslararası Masterclass AKM’de başlıyor
Pekinel Uluslararası Masterclass AKM’de başlıyor
İKSV Gülriz Sururi-Engin Cezzar Tiyatro Teşvik Ödülü’nün sahipleri belirlendi
İKSV Gülriz Sururi-Engin Cezzar Tiyatro Teşvik Ödülü’nün sahipleri belirlendi
Deniz tâcı’ndan kuzu simit’e mevsimsel bir şölen
Deniz tâcı’ndan kuzu simit’e mevsimsel bir şölen