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İş Sanat dinletileri Cahit Külebi ile başlıyor

Beş yeni prodüksiyonun yer alacağı yeni sezonun ilk dinletisi, usta ozanın şiirlerinin seslendirileceği “Küçük Haberci Bulut” olacak.

Haber Merkezi
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İş Sanat dinletileri Cahit Külebi ile başlıyor
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Doğayı ve kırsaldaki yaşamı çok iyi tanıyan, Anadolu insanının yaşam mücadelesini ve duygularını eserlerine başarıyla yansıtan Külebi’nin yalın bir anlatımla kaleme aldığı, içten ve sevgi dolu şiirleri, 16 Aralık Pazartesi 20.30’da İş Kuleleri Salonu’nda ücretsiz olarak düzenlenecek dinletide sanatseverler ile buluşacak.

Metnini Atilla Birkiye’nin hazırladığı, müzik direktörlüğünü Serdar Yalçın’ın üstlendiği, Mehmet Birkiye’nin sahneye uyguladığı bu dinletide şiirleri Metin Belgin, Bülent Emin Yarar ve Hakan Gerçek seslendirecek. Şiirlere her zamanki gibi sahnede müzik eşlik edecek.

İş Kuleleri Salonu’nda ücretsiz olarak düzenlenen şiir dinletilerine katılım için Biletix’ten rezervasyon yapılabilir.

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