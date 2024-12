2024 Onur Ödülü Altın Madalyası besteci ve eğitimci Hasan Uçarsu’nun

Takip Et

Sevda-Cenap And Müzik Vakfı Kurucularından Cevza And Başman’ın anısına 1988 yılında oluşturulan ve her yıl aramızdan ayrıldığı 6 Aralık tarihinde, ülkemizde çoksesli müziğin tanınmasında, benimsenmesinde ve gelişmesinde olağanüstü katkıda bulunan bir besteci ve/veya yorumcu, eğitimci, sanat destekçisi ya da kuruma vakfın ve müzikseverlerin şükranlarını sunmak üzere takdim ettiği Vakıf Onur Ödülü Altın Madalyası’nın 38.si sahibini buluyor.

Sevda-Cenap And Müzik Vakfı Yönetim ve Danışma Kurulu oybirliği ile Hasan Uçarsu’nun “ulusal bestecilik ekolüne yaptığı büyük katkılar ile ulusal müziğimizi uluslararası düzeye taşıyan kompozisyon anlayışı ve eğitimci kişiliği”ni göz önünde bulundurarak 2024 yılı Vakıf Onur Ödülü Altın Madalyası’na layık gördü.

Tören 6 Aralık'ta...

Besteci ve eğitimci Prof. Hasan Uçarsu’nun madalyası 6 Aralık Cuma akşamı Ankara’nın müzikal yaşantısında önemli bir yere sahip Vakıf kurucularının Kavaklıdere’de bulunan tarihi And Evi’nde saat 20.00’da gerçekleştirilecek törenle takdim edilecek. Her yıl olduğu gibi madalya sahibinin hayatı ve çoksesli müziğe katkıları hakkında “Anı Kitabı” bir sonraki ödül töreninde sunulmak üzere hazırlanacak, madalya sahibi adına bir burs oluşturulacak.

Altın Madalya sahipleri

İlk kez 1989 yılında Cevat Memduh Altar'a verilen ve bu güne kadar aralıksız takdim edilen bu ödüle ilerleyen yıllarda Ahmet Adnan Saygun, Ulvi Cemal Erkin, Necil Kazım Akses, İlhan Usmanbaş, Leyla Gencer, Cemal Reşit Rey, İdil Biret ve Suna Kan, Nevid Kodallı, Hasan Ferid Alnar, Ferhunde Erkin, Ferid Tüzün, Prof. Dr. Kamuran Gündemir, Hikmet Şimşek, Faik Canselen, Ayhan Baran, Prof.Dr. İhsan Doğramacı, Ayla Erduran, Gülsin Onay, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası, İlhan Baran, Muammer Sun, Gürer Aykal, H.Ü Ankara Devlet Konservatuvarı, Ertuğrul Oğuz Fırat, Ruşen Güneş, Yalçın Tura, Turgay Erdener, Mehmet A. Başman, Ayşegül Sarıca, Güher & Süher Pekinel, Ersin Onay, Cihat Aşkın, Rengim Gökmen ve Filiz Ali layık görülmüştü.