Tüyap Diyarbakır 8. Kitap Fuarı 8 Aralık tarihine kadar gezilebiliyor

Diyarbakır 8. Kitap Fuarı, Mezopotamya Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi’nde sürüyor. 216 marka, yayınevi ve sivil toplum kuruluşuna ev sahipliği yapan fuar, 90 kültür etkinliği ve imza günlerinde 400’den fazla yazarı okurlarıyla bir araya getiriyor.

Renkli bir atmosfer

Tüyap Fuarlar Yapım A.Ş. Genel Müdürü İlhan Ersözlü açılış konuşmasında, “İstanbul'da 41 yıldır düzenlediğimiz Kitap Fuarı'nı Anadolu'da Adana'da, Bursa'da, Eskişehir'de ve Samsun'da düzenliyoruz. Kitap Fuarlarımıza Diyarbakır halkasını da yeniden dahil ettik ve inşallah buraya katılan yayınevlerimiz, sivil toplum kuruluşlarımız fuardan verimli bir şekilde ayrılırlar. 216 yayınevi, sivil toplum kuruluşu fuara iştirak ediyor. Fuarda 400'ün üzerinde şair, yazar, eleştirmen, sanatçı Diyarbakır'da kitap tutkunlarıyla, kitapseverlerle buluşacak. Fuarımızda 90'ın üzerinde etkinlik bulunuyor. Bu etkinlikler, buraya gelecek on binlerce ziyaretçiye renkli bir atmosfer yaratacak. Bu fuarın hazırlanmasında emeği geçen Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası'na ve Türkiye Yayıncılar Birliği'ne teşekkür ederim. Diyarbakır başta olmak üzere tüm bölge halkına fuarımızın hayırlı olmasını dilerim” ifadelerini kullandı.

Kamu ve yerel yönetim desteği

Fuar açılışında konuşan Türkiye Yayıncılar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Kenan Kocatürk, “Uzun bir aradan sonra yeniden Diyarbakır’da sizlerle olmak memnuniyet verici, buradaki yayıncılarımıza, okurlarımıza kavuştuğumuz için çok mutluyuz. Kitap dünyası hem bireysel hem toplumsal gelişime katkılarıyla hem de tüm alanlara kaynak ve içerik sağlamasıyla, ülkesel kalkınmanın en önemli temellerinden biridir. Bir ülkede kitapların ve okuma kültürünün zorda kalması, hatta kayba uğraması, kabul edilebilir değildir. Okuma kültürünü yaygınlaştırmak, hepimizin üzerine düşen bir sorumluluk. Bu sebeple, yayıncılık sektörünün güçlenmesi ve okur-yazar bağının kuvvetlenmesi için kamu ve yerel yönetimlerin bu alanda daha fazla destek sağlaması gerektiğine inanıyorum. Tüm okurlarımıza ‘Kitap Şenliğimize Hoş Geldiniz’ diyor, herkesi Diyarbakır Kitap Fuarı’nda kitaplarla buluşmaya davet ediyorum. Fuarımızın ve şenliğimizin hayırlı uğurlu olmasını diliyorum” dedi.

Fuarla ilgili en güncel haberler, konuk yazarlar ve etkinlik programı hakkında bilgi almak isteyenler www.kitapfuaridiyarbakir.com web sitesini ziyaret edebiliyor. Ayrıca, sosyal medya hesaplarından fuarla ilgili gelişmeleri takip etmek de mümkün.