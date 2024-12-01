İbrahim Alimoğlu Müzik Müzesi’ne büyük ödül

Ege Maden İhracatçıları Birliği Başkanı, Afyonlu iş insanı İbrahim Alimoğlu’nun adıyla 30 Eylül 2013 tarihinden bu yana Afyonkarahisar Kocatepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı binasında hizmet veren İbrahim Alimoğlu Müzik Müzesi, Kültür ve Turizm Bakanlığı Özel Ödülü ve Yaşayan İnsan Hazineleri Ödülü’ne layık görüldü. Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen ödül töreninde İbrahim Alimoğlu’na ödülünü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan takdim etti.

Etnik ve antika değere sahip müzik aletlerini uzun yıllardır dünyanın dört bir tarafına yaptığı seyahatlerde toplayan ve fabrikasında sergileyen EMİB Başkanı İbrahim Alimoğlu, Yönetim Kurulu Başkanlığını yaptığı Alimoğlu Kültür Sanat Araştırma Merkezi (AKSAM) ve AKÜ Devlet Konservatuvarı’nın bir müzik müzesi kurma kararı sonrasında arşivindeki müzik aletlerini müzeye bağışladı. Tüm maddi giderleri İbrahim Alimoğlu tarafından karşılanan müze, Afyonkarahisar ve Türkiye’nin çeşitli yerlerindeki sanatçılar tarafından yapılan bağışlarla zenginleşti.

Wolfgang Ott bağışı

İbrahim Alimoğlu Müzik Müzesi zamanla, Türkiye’nin yanında dünyada da birçok müzik severin ilgisini çekti. Türkiye’deki dostları ve internet yoluylaAfyon Kocatepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı İbrahim Alimoğlu Müzik Müzesi ile tanışan Alman koleksiyoncu Wolfgang Ott, müzeye en büyük bağışı yapan isim oldu.

Wolfgang Ott, çoğu telli olmak üzere farklı kültürlere ait toplam 250 parça enstrümanı müzede sergilenmek üzere İbrahim Alimoğlu özel koleksiyonuna imzaladığı protokolle bağışladı. Enstrümanlar, dönemin Afyonkarahisar Valisi İrfan Balkanlıoğlu ve Afyonkarahisar Valiliği’nin önemli katkılarıyla Almanya’dan Türkiye’ye getirildi. İbrahim Alimoğlu Müzik Müzesi’nde günümüzde 400’ün üzerinde müzik aleti sergileniyor.