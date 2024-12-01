Lezzet ve geleneklerin buluşma noktası

Yeme içme sektöründe 12 marka ve 50’nin üzerinde restoran ile faaliyet gösteren Akkomarka bünyesindeki Ken Sushi & More’da başlangıçlar arasında klasik Edamamenin farklı versiyonları ve Pinku Gyoza deneyimlenebiliyor. Ana yemeklerde dana ve tavuk etinden spesiyaller, zengin noodle ve pilav buluşuyor. Restoranda özellikle kızarmış ördeğin denenmesi öneriliyor.

Farklı isimli sushi’ler

Asya mutfağı ve onun özelinde Japon mutfağında oldukça tecrübeli olan Aras Serkek’in üstlendiği restoranın Sushi menüsünde “Harakiri,” “Hi Barbie,” “Pika Pika,” ve “Pink Pink” gibi farklı adlarla sunulan sushi roll’lar, sushi severlere sıra dışı bir deneyim sunmayı hedefliyor. Bu roll’larda tatlı-ekşi-tuzlu dengesi öne çıkıyor.

Vegan alternatifler de sunan, Asya mutfağı ile uyumlu hazırlanmış kokteyllerin de denenebildiği restoranın menüsü, Asya mutfağını modern dokunuşlarla yorumladığı lezzetleriyle konuklarının damaklarında farklı tatlar bırakıyor.