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Lezzet ve geleneklerin buluşma noktası

İstanbul Anadolu Yakası’nda Suadiye ve Erenköy’deki Vertical İstanbul şubeleriyle hizmet veren Ken Sushi & More, paylaşımlı tabakların da bulunduğu menüsüyle konuklarına Asya mutfağına özel bir deneyim sunmayı amaçlıyor.

Haber Merkezi
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Lezzet ve geleneklerin buluşma noktası
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Yeme içme sektöründe 12 marka ve 50’nin üzerinde restoran ile faaliyet gösteren Akkomarka bünyesindeki Ken Sushi & More’da başlangıçlar arasında klasik Edamamenin farklı versiyonları ve Pinku Gyoza deneyimlenebiliyor. Ana yemeklerde dana ve tavuk etinden spesiyaller, zengin noodle ve pilav buluşuyor. Restoranda özellikle kızarmış ördeğin denenmesi öneriliyor.

Farklı isimli sushi’ler

Asya mutfağı ve onun özelinde Japon mutfağında oldukça tecrübeli olan Aras Serkek’in üstlendiği restoranın Sushi menüsünde “Harakiri,” “Hi Barbie,” “Pika Pika,” ve “Pink Pink” gibi farklı adlarla sunulan sushi roll’lar, sushi severlere sıra dışı bir deneyim sunmayı hedefliyor. Bu roll’larda tatlı-ekşi-tuzlu dengesi öne çıkıyor.

Vegan alternatifler de sunan, Asya mutfağı ile uyumlu hazırlanmış kokteyllerin de denenebildiği restoranın menüsü, Asya mutfağını modern dokunuşlarla yorumladığı lezzetleriyle konuklarının damaklarında farklı tatlar bırakıyor.

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