İstanbul Modern’de Chiharu Shiota ile “Dünyalar Arasında”

Japonya ile Türkiye arasında diplomatik ilişkilerin tesisinin 100. yıldönümü kapsamında, Chiharu Shiota’nın İstanbul Modern için özel olarak ürettiği geniş ölçekli bir yerleştirmeyi içeren sergi; Japan Foundation ortaklığı, Japonya Büyükelçiliği ile Japonya İstanbul Başkonsolosluğu işbirliği ve Arnica’nın desteğiyle gerçekleştiriliyor.

İstanbul Modern Şef Küratörü Öykü Özsoy Sağnak ve Asistan Küratör Yazın Öztürk tarafından hazırlanan “Chiharu Shiota: Dünyalar Arasında” başlıklı sergi, sanatçının performans, video, yerleştirme ve resim gibi çeşitli ifade biçimlerinde sıklıkla kullandığı hafıza, varoluş, göç, yolculuk ve insan deneyimi gibi konuları odağına alıyor.

Shiota, sergiye de adını veren “Dünyalar Arasında” başlıklı büyük ölçekli yerleştirmesini, Asya ve Avrupa’nın kesişiminde bulunan İstanbul'un konumundan yola çıkarak üretiyor. Japonya’yı 2015 yılında Venedik Bienali’nde temsil eden Chiharu Shiota’nın İstanbul Modern’de sergilenecek yerleştirmesi, sanatçının kişisel ve kolektif hafızayla ilişkilendirdiği bireysel hikâyeleri keşfetme fırsatı sunuyor.

“Chiharu Shiota: Dünyalar Arasında” sergisi, 6 Eylül–20 Nisan tarihleri arasında İstanbul Modern’de ziyaret edilebilecek.

Chiharu Shiota hakkında

Ayakkabı, anahtar, yatak, sandalye ve elbise gibi sıradan nesneleri toplayarak ve bunları iplikten oluşturduğu devasa yapılarla sararak hafıza ve bilinç kavramlarını yeniden tanımlayan Chiharu Shiota, 1972’de Osaka’da doğdu. Çalışmalarına Berlin’de devam eden Shiota, yerleştirmeleriyle "yokluk içinde varlık" hissini araştırırken, heykellerinde, çizimlerinde, performans videolarında, fotoğraflarında ve tuvallerinde de insanın varoluşuyla ilişkilendirdiği soyut duyguları gözler önüne seriyor.

2008 yılında “Japonya Eğitim, Kültür, Spor, Bilim ve Teknoloji Bakanlığı’nın Yeni Sanatçılar için Teşvik Ödülü”ne layık görülen Shiota’nın yapıtları, Hammer Müzesi, Queensland Modern Sanat Galerisi (QAGoMA), ZKM | Zentrum für Kunst und Medien, Mori Sanat Müzesi, Gropius Bau, Smithsonian Enstitüsü Arthur M. Sackler Galerisi, Kochi Sanat Müzesi ve Osaka Ulusal Sanat Müzesi gibi uluslararası kurumlarda sergilendi. Sanatçı ayrıca, Aichi Trienali (2022), Oku-Noto Uluslararası Sanat Festivali (2017) Sidney Bienali (2016), Echigo-Tsumari Sanat Trienali (2009) ve Yokohama Trienali (2001) gibi birçok uluslararası sergide yer aldı.