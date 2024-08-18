Bor Sanat ve Exit Kolektif’ten konuk sanatçı programına açık çağrı!

Bor Holding bünyesinde 2023 yılında kurulan Bor Sanat, sanatı ve sanatçıları desteklemeyi sürdürüyor. Mardin’de bulunan Exit Kolektif ile ortak bir konuk sanatçı projesi geliştiren Bor Sanat, kolektif yerleşkesinde sanatçıları buluşturan bir projeye imza atıyor. Exit Kolektif ve Bor Sanat’ın açık çağrı ile sanatçıları davet ettiği bu proje kapsamında, ulusal ve uluslararası sanatçılar yılda dört kez birer aylık dönemler halinde Exit Kolektif üretim alanında konaklayacak ve sanat çalışmaları yapacaklar.

Konuk Sanatçı projesi, Mardin’in tarihi derinliğe sahip, zengin kültür ortamında Mardin’de yaşayan sanatçılarla ulusal / uluslararası sanatçıların kolektif bir yaklaşımla çağdaş sanat üretimleri gerçekleştirmeleri amacıyla hayata geçiriliyor. Program kapsamında sanatçılara konaklama, stüdyo mekânı, üretim desteği sağlanacak Bor Sanat ve Exit Kolektif tarafından sağlanacak.

Programa katılmak için sanatçıların özgeçmiş, kavramsal yapı metni, proje öneri dosyası ve yapıt fotoğraflarını içeren portfolyolarını 20 Ağustos tarihine kadar info@borsanat.com.tr adresine göndermeleri gerekiyor.

Program başvuruları Beral Madra ve Ebru Nalan Sülün’ün liderlik ettiği danışma kurulu tarafından değerlendirilecek ve sonuçlar 20 Eylül 2024 tarihinde açıklanacak.

Güz Dönemi 14 Ekim’de

Güz- Bahar olmak üzere toplam dört ayrı üretim dönemini barındıracak programın ilki 14 Ekim- 14 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilecek ve birinci dönem sergisinin 16- 30 Kasım tarihleri arasında sanatseverler ile buluşması planlanıyor. Konuk Sanatçı Programı Güz döneminin ikinci üretim periyodu 25 Kasım-25 Aralık tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Bahar dönemi ise 10 Mart-10 Nisan 2025 ve 21 Nisan- 21 Mayıs 2025 tarihleri arasında birer aylık dönemler halinde düzenlenecek.

Her çalışma dönemi sonunda birlikte üreten Mardin’de yaşayan ve konuk sanatçıdan oluşan iki sanatçının eserleri EXIT Kolektif Sergi Alanı’nda sergilenecek. Bu programa Mardin’de yaşayan, üretim yapan 25- 45 yaş arasındaki sanatçılar başvurabilecekler. Konuk sanatçıların ürettikleri yapıtlar Bor Sanat koleksiyonuna dahil edilerek yıl sonunda sergilenecek.