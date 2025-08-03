Kapadokya, Michelin Rehberi 2026 seçkisine dahil edildi

Türkiye’nin gastronomi turizmindeki yükselişi, Michelin Rehberi’nin 2026 seçkisine Kapadokya’nın eklenmesiyle yeni bir boyut kazandı. İstanbul, İzmir ve Muğla’dan sonra Kapadokya, Türkiye’nin dördüncü Michelin destinasyonu olarak seçildi. Kapadokya’daki ilk Michelin Rehberi restoran seçkisi, 4 Aralık’ta İstanbul’daki Four Seasons Hotel Bosphorus’ta düzenlenecek özel bir törenle, diğer illerin seçkileriyle birlikte duyurulacak.

Kapadokya, Türk ve Anadolu mutfak gelenekleriyle yoğrulmuş zengin gastronomisiyle dikkat çekiyor. Tandırda yavaş pişirilen etlerden fermente lezzetlere, güveçlerden taze çorbalara ve zengin mezelerden oluşan mutfak hem lüks restoranlarda hem de geleneksel lokantalarda unutulmaz tatlar sunuyor. Bölgenin UNESCO Dünya Mirası listesindeki doğal güzellikleri, sıcak hava balonları, kaya oyma mağaraları ve yeraltı şehirleriyle birleştiğinde, Kapadokya gastronomi tutkunları için eşsiz bir destinasyon haline geliyor. Michelin Rehberi Uluslararası Direktörü Gwendal Poullennec, Kapadokya’nın seçkiye dahil edilmesinden duyduğu memnuniyeti, “bölgenin kültürel ve gastronomik çeşitliliği müfettişlerimiz üzerinde derin bir etki bıraktı. Şefler, yerel ürünleri ve tarımı ustalıklarının her aşamasında temel birer unsur olarak kullanıyor. Kapadokya’nın eşsiz gastronomi dünyasını deneyimlemek, bu bölgeyi ziyaret etmek için bir neden daha sunuyor” sözleriyle ifade etti.

Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ise konuyu şöyle değerlendirdi:

“Orta Anadolu’nun binlerce yıllık lezzet mirasını bugüne taşıyan Kapadokya, Hititlerden Osmanlılara uzanan medeniyetlerin izlerini yaratıcı bir yaklaşımla sunuyor. Bölgedeki yetenekli şeflerimizin ve dünya standartlarındaki restoranlarımızın bu prestijli rehbere dahil edilmesi, Türkiye’nin gastronomi turizmindeki yükselişini bir kez daha gözler önüne seriyor.”

Michelin Rehberi, 2022’de İstanbul ile başlayan Türkiye yolculuğunu, 2023’te İzmir ve Muğla’ya genişleterek sürdürdü. Michelin müfettişleri, restoranları ürün kalitesi, pişirme tekniklerine hakimiyet, lezzet uyumu, şefin kişiliğinin yemeklere yansıması ve zaman içindeki tutarlılık gibi beş evrensel kritere göre değerlendiriyor. Seçki, Michelin Rehberi’nin web sitesinde ve iOS ile Android için ücretsiz mobil uygulamalarda erişilebilir olacak. Ayrıca, rehberin restoran seçkisine, Türkiye ve dünyadaki en iyi otelleri öne çıkaran küresel bir otel seçkisi eşlik edecek.