Mercedes-Benz Türk ve İKSV’nin SaDe programına katılmaya hak kazanan sanatçılar belli oldu

Uzun yıllardır sanatın farklı alanlarına destek veren Mercedes-Benz Türk ve İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) iş birliği ile 2022 yılında hayata geçirilen SaDe (Sanatçı Destek Fonu) programına katılmaya hak kazanan sanatçılar açıklandı.

Türkiye’nin farklı illerinden 140 sanatçının başvurduğu SaDe’nin ilk dönemine kabul edilen 5 sanatçı, yapılan kapsamlı değerlendirmelerin ardından belirlendi.

Seçici Kurul üyelerinin yaptığı değerlendirmelerin ardından programa kabul edilen isimler E. Alev Ersan, Ezgi Tok, Müge Yıldız, Onur Karaoğlu ve Yasemin Özcan oldu.

Program kapsamında sağlanacak finansal desteğe ek olarak proje üretim süreçlerinde kültür sanat profesyonelleri, kurumlar ve üreticilerle bir araya gelecek sanatçılar, İKSV’den mentorluk desteği de alacaklar.