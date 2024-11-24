Mutfağımızın geleneksel lezzetleri modern dokunuşlarla yeniden yorumlanıyor

Roof Mezzepotamia, kış dokunuşuyla menüsünü yeniledi. Mevsiminde tüketim ilkesiyle yerel üreticilerden sağlanan ürünlerle mutfağımızın lezzetlerini yeniden yorumlayan mekân; Tarihi Yarımada’nın kalbi Sirkeci’de yer alan Orient Occident Hotel’in terasında bulunuyor.

Restoranın mutfağı kariyer yolculuğuna genç yaşta başlayan Gökberk Özbay ve ekibine emanet…Mezopotamya’nın yeni bir medeniyet ve kültür yaratma mirasından ilham alarak menüsünü hazırlayan Roof Mezzepotamia’da, Türkiye’nin 7 bölgesinden izler taşıyan mezeler sunuluyor.

Menüde neler var?

Ön atıştırmalık olarak siyah sarımsaklı tereyağı, soğuk sıkım zeytinyağı ve halhali zeytin ikram ediliyor. Soğuk başlangıç olarak roka yağı, nar ekşisi ve çıtır pırasa ile hazırlanan alazlanmış zeytinyağlı pırasa, konfit pişirme tekniği ile hazırlanan pancar serme; sıyırma bal kabağı, kabak çekirdeği, soğan yağı ve isli yoğurt ile hazırlanan sinkonta; Denizli kale biberi, kaymaklı Antakya yoğurdu ve dukkah baharatı ile hazırlanan atom; deniz levreği, kapari, roka, yeşil yağ ve kırmızı chili biberi ile hazırlanan levrek marin; patlıcan, Konya bozkır tahini ve Samandağ acı biberi yağı ile hazırlanan mütebbel yer alıyor. Ara sıcak olarak Balıkesir kuzu kokoreç ile hazırlanan kokoreç pide; Süryani usulü içli köfte, kemik suyu ve tuzlu yoğurt ile hazırlanan kitel raha; ön plana çıkıyor. Ana yemekte ise ağır ateşte pişmiş dana yanak yer alıyor. Trüflü keşkek, dana jus ve frenk soğan ile servis edilen dana yanaktan sonra Mezzopotamia toprağı isimli tatlı sunuluyor.

Müzik danışmanlığını etnik elektronik müziğin popüler ismi DJ Majnoon’un üstlendiği mekân, etnik müziğin DJ’lerini sahnesinde ağırlıyor.