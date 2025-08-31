“Müzede Sahne” 4–7 Eylül’de Sakıp Sabancı Müzesi’nde

Gösteri sanatlarının duyular arası geçişkenliğine odaklanan bu yılki Müzede Sahne, bedenin sanata, gündeliğin müzeye, geçmişin geleceğe ve sahnenin seyirciye dokunduğu anlara yoğunlaşıyor. Sahnede yankılanan sözcüklerle, bahçede karşılaşılan performanslarla, fuayedeki sohbetlerle ve atölyelerle yalnızca oyun saatinde değil, günün her anında yeni temas alanları yaratmayı hedefliyor.

Ana sahne programında; sezonun öne çıkan yapımlarından olan geleceğe dair ihtimalleri ironik ve şiirsel bir dille yorumlayan Yarın Belki de, Afife Tiyatro Ödülleri’nde “Yılın En Başarılı Kadın Oyuncusu” ödülünü alan ve aile içi şiddeti bir kadının hayat hikâyesi üzerinden ele alan Kızlar ve Oğlanlar ve uluslararası prestijiyle öne çıkan L’Addition yer alıyor. İlk kez Avignon Tiyatro Festivali’nde sahnelenen ve festivalin en çok konuşulan yapımları arasında gösterilen L’Addition, komik ve kışkırtıcı diliyle seyircisini güldürürken, rahatsız edici sorularla da yüzleştiriyor. Bu dikkat çekici yapım, Müzede Sahne kapsamında Türkiye’de ilk kez sahnelenecek. Tiyatro öğrencileri, SSM’nin sosyal medya hesapları üzerinden başvurarak oyunu sınırlı kontenjanla ücretsiz izleme fırsatı bulacak.

Bir Gün Buradan Boğaz’ı İzledim

“Bahçede Karşılaşmalar”

Programda yer alan Bahçede Karşılaşmalar bölümü, farklı disiplinlerden sanatçıların performanslarıyla izleyicileri gündelik alışkanlıkların dışına taşıyor. Bu kapsamda, müze koleksiyonundan ilhamla, mekâna özgü olarak tasarlanan Bir Gün Buradan Boğaz’ı İzledim performansı izleyiciyle buluşuyor.

Fuayede Karşılaşmalar bölümünde ise Özlem Hemiş ve Aylin Alıveren, izlenecek oyunlara dair farklı bağlamları ve kendi izlenimlerini seyirciyle paylaşıyor.

Çocuklara yönelik programda, ATTA Festival yapımı Pezzettino ile Kadro Pa yapımı, mutfakta geçen obje tiyatrosu 3’ü 1 Arada Shakespeare yer alıyor.

Ayrıca, bir Müzede Sahne klasiği haline gelen Oğuz Öner ile Atlı Köşk’ün Ses Manzarası atölyesi ve Homemade Aromaterapi işbirliğiyle gerçekleştirilecek Kokularla Karşılaşmalar atölyesi, izleyicilere görme ve işitmenin ötesine geçen yeni bir duyusal deneyim sunacak.

Çok yönlü bir sanatsal buluşma alanı sunan Müzede Sahne'nin biletleri, biletinial platformu üzerinden temin edilebilir.