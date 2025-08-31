Akbank Sanat, Beyoğlu’ndan Galata’ya taşınıyor

Türkiye’de çağdaş sanatın gelişimini destekleyen ve sanatın farklı disiplinlerinde uluslararası projelere hayat veren Akbank Sanat, sanat merkezini taşıyor. Merkezin yeni adresi, gerçekleştirilecek mimari renovasyon sürecinin ardından Akbank’a ait olan Galata’daki Karaköy Yeni Han olacak. Titiz bir renovasyon süreciyle yapının sahip olduğu tarihi ve kültürel mirasın korunması ve aynı zamanda modern sanatın ihtiyaçlarını karşılayacak, çağdaş bir mekân yaratılması hedefleniyor. Böylece Akbank Sanat, bu özel mekânda sanatseverlerle buluşmaya devam edecek.

Bu süreçte kurum, “Sanat Her Yerde” mottosuyla, farklı mekânlarda sanat faaliyetlerini kesintisiz olarak sürdürecek.

1893 yılında inşa edilen Karaköy Yeni Han, uzun yıllar boyunca dönemin ticari ve finansal kurumlarına ev sahipliği yaptı. 1964 yılından bu yana ise Akbanklılara hizmet sundu. Yeni dönemde binanın Akbank Sanat Merkezi olarak dönüştürülme sürecini Mimar Han Tümertekin üstlenecek. Böylece Karaköy Yeni Han, kültür ve sanatın yeni adresi olarak yolculuğuna devam edecek.

32 yıldır Beyoğlu’ndaydı

Akbank Sanat Müdürü Derya Bigalı, konuya ilişkin açıklamasında şunları kaydetti:

“Akbank Sanat olarak kültür ve sanata olan desteğimizi güçlendirmek hedefiyle sanat merkezimizi taşıyoruz. 32 yıldır Beyoğlu’nda yer alan, her yıl 700’ün üzerinde etkinlik ve 200’ü aşkın sergiye ev sahipliği yapan merkezimiz, sanatseverlerin kalbinde önemli bir yer edindi. Bu bölgenin uluslararası kültür-sanat arenasında önemli bir uğrak yeri olmasında rol almaktan büyük bir gurur duyuyoruz. Beyoğlu’yla duygusal ve sanatsal bağlarımızı koruyarak bu kez şehrin bir başka ikonik bölgesi olan Galata’da, tarihin ve kültürün iç içe geçtiği bir yapı olan Karaköy Yeni Han’da çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Farklılaşan ihtiyaçlara yanıt vermek, artan ve çeşitlenen faaliyetlerimize uygun bir mekân yaratmak hedefiyle gerçekleştireceğimiz mimari renovasyon süreciyle Karaköy Yeni Han’a yeni bir kimlik ve değer kazandırmayı hedefliyoruz

Taşınma sürecinde ise sanatın gelişimine katkı sağlayan ve sanatseverlere zengin bir deneyim sunan faaliyetlerimizi farklı mekânlarda sanatseverlerle buluşturacağız. Akbank Sanat olarak, sanatı herkes için erişilebilir kılma ve sanatçıları destekleme misyonumuz doğrultusunda emin adımlarla ilerlemeye devam edeceğiz.”