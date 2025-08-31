Pekinel Uluslararası Masterclass AKM’de başlıyor

Atatürk Kültür Merkezi (AKM), 6 – 12 Eylül tarihleri arasında “Pekinel Uluslararası Masterclass”a ev sahipliği yapıyor. Türkiye’den ve dünyanın farklı ülkelerinden katılacak kariyerleri süren genç müzisyen adaylarını da bir araya getirecek bu özel kurs, geleceğin yıldızlarını yetiştirmeyi hedefliyor. Kurs kapsamında eğitim verecek isimler, uluslararası alanda tanınmış; önemli orkestralarla çalışmış, saygın üniversitelerde ders vermeye devam eden, aynı zamanda aktif sahne performanslarıyla müzik dünyasında kendilerine özel bir yer edinmiş sanatçılardan oluşuyor. Yetiştirdikleri öğrencilerin yanı sıra kendi sanat yaşamlarıyla da fark yaratan bu eğitmenler, klasik müziğin değişik kategorilerini ve doğaçlama safhalarını farklı boyutlarıyla sahneye taşıyor.

Bu programın içeriğinde, gençlerin ilgisini çekecek “Bach Jazz” yaklaşımı da yer alıyor. Kurs, emprovizasyonun derinliklerine inerek, müziğin farklı katmanlarını bir araya getirerek, yaratıcı bir üslupla genç müzisyenlerin müzik dağarcığını zenginleştirmeyi amaçlıyor. Kurslar, 12 Eylül akşamı Türk Telekom Opera Salonu’nda düzenlenecek konserle taçlanacak. Kurs süresince yapılacak çekimlerin, etkinlik sonrasında konservatuvarlarda ve müzikseverlerle paylaşılması, farklı tecrübelerin genç yeteneklere ulaşması için bir kaynak oluşturacak. Uluslararası kariyerlerinin başında olan seçilmiş adaylar, bu eğitim sayesinde yüksek sahne deneyimine ulaşacak ve kazandıkları bilgi birikimini gelecekte dünya sahnelerine taşıyacak.

Prof. Dr. Markus Becker

Markus Becker yönetecek

Masterclass’ı yönetecek olan Prof. Dr. Markus Becker, Hochschule für Musik, Theater und Medien Hannover’deki akademisyenlik görevinin yanı sıra konser piyanisti kimliğiyle de tanınıyor. Dünyanın önde gelen serilerinde verdiği konserler ve prestijli plak şirketleriyle yaptığı kayıtlarla dikkat çeken Becker, klasik müzik repertuvarının yanı sıra oda müziği, emprovizasyon ve caz dersleriyle de farklılaşıyor. Türkiye’de bir ilk olacak bu çalışma, yalnızca müzisyenlere değil, geniş bir dinleyici kitlesine de hitap edecek.

Kariyerleri boyunca Türkiye’nin tanıtım elçisi olarak, dünyanın dört bir yanında konserler vermiş Güher ve Süher Pekinel kardeşler, sıra dışı ve yenilikçi projeleriyle biliniyor. “Pekinel Uluslararası Masterclass”, onların öncülüğünde ülkemizde hayata geçirilerek genç müzisyenlere yeni ufuklar açacak.

Pekinel Uluslararası Master Class katılımcı müzisyen kadrosu şu isimlerden oluşuyor:

Can Saraç, Eda Seviniş, Dongping Wang, Taisiia Lavrova, Liang Dai (A Bu), Arseniy Gusev, Eden Chen, Veriko Tchumburidze, Naz İrem Türkmen, Elvin Hoxha Ganiev, Alpay Jan İnkilap, Umut Sağlam, Jamal Aliyev.