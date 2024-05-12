“Nevin Halıcı ile Yemek Sohbetleri” Nadir Gastronomi Platformu’nda

Anadolu Halk Mutfakları Derneği’nin “Nevin Halıcı ile Yemek Sohbetleri” serisinin ilki olan Orta Asya ve Göç Yolu Dönemi Mutfağı Nadir Gastronomi Platformu’nda yapıldı. Türk Mutfak Kültürü Yemekleri araştırmaları ve kitapları ile tanıdığımız Nevin Halıcı’nın anlatımına Şef Bayram Özrek’in hazırladığı yemekler eşlik etti. İçecek olarak bal şerbeti ve kımızın ikram edildiği gecede Orta Asya ve Göç Yolu yemekleri deneyimlendi.

Gelir öğrencilere

Geçmişten geleceğe uzanan derin mutfak kültürümüzle ilgili anlatacak hazine değerinde bilgiler olduğunu söyleyen Anadolu Halk Mutfakları Derneği Başkanı Önder Köse “Kendi kültürümüze sahip çıkmak öncelikli olarak doğru bilgilere ulaşmakla başlar. Kıymetli araştırmacımız Nevin Halıcı’nın keyifli anlatımıyla başlayacak mutfak sohbetlerimiz, Orta Asya, Selçuklu, Osmanlı ve Cumhuriyet Dönemi olarak dört başlık altında incelenecek ve aynı zamanda bu dönemlere ait yemekler deneyimlenecek” dedi. Önder Köse, gecenin gelirinin Nevin Halıcı Yemek Kültürü Vakfı Yemek Bilimi öğrencilerine destek olmak üzere kullanılacağını belirterek, bu özel etkinliğe herkesi beklediklerini sözlerine ekledi.

Nevin Halıcı

Nevin Halıcı Mutfak Sohbetleri serisinin önümüzdeki etkinliklerinin tarihleri şöyle:

Selçuklu Mutfağı 22 Mayıs, Osmanlı Mutfağı 4 Haziran, Cumhuriyet Dönemi 12 Haziran…