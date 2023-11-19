Nice projelerle nice nice ödüllere Ebru Baybara Demir

Aylardan Haziran… Telefonda coşkulu, heyecanlı bir ses; sevgili Ebru Baybara Demir arıyor ve gastronomi dünyasının Nobel'i olarak adlandırılan Basque Culinary World Prize ödülünün bu yıl kendisine verildiğini söylüyor… Heyecanını öncelikli paylaştığı ilk isimlerden biriyim. Ödül, Basque Culinary Center ve Yoshihiro Narisawa tarafından Tokyo’da düzenlenen ve sektörün önde gelen isimlerini bir araya getiren Gastronomi Zirvesi “Traditions in Motion"da kısa bir süre önce açıklanmış ve kazandığı kendisine Zoom üzerinden haber verilmiş. Duyduğum sevinci sözcüklere dökmeye çalışıyorum. Kolay değil, dünyanın farklı ülkelerinden bin şefin aday gösterildiği bir ödülün sahibi olmuş Ebru Baybara Demir…

Gastronominin dönüştürücü gücünün etkisini mutfak dışında da kullanan, ilham verici çalışmalara imza atan bir şef Ebru… Ödülün gerekçesi de aynı gün elime ulaşıyor sadece birkaç satırını buraya alacağım “Ebru Baybara Demir doğanın aşçı gücüdür. Sarsılmaz bir insancıl ruhla ve mutfak uzmanlığıyla toplulukları dönüştürüyor” deniliyor.

Sayılı günler çabuk geçti ve ödül töreni günü geldi. Sevgili Ebru, Basque Culinary World Prize (BCWP) 2023 ödülünü San Sebastian'da düzenlenen özel bir törenle teslim aldı. Peki, bugüne kadar neler yapmıştı Ebru Baybara Demir?

Neler yapıyor?

Mutfaktaki uzmanlığı aracılığıyla kültürel entegrasyon, sosyal kalkınma ve biyolojik çeşitlilik alanlarında gastronomiye önemli katkılarda bulunuyordu. Mardin’de yaşıyordu, bölgesine göç sürecindeki girişimlerde aktif rol almış, iklim değişikliği karşısında toprağın canlanması gerektiğini savunmuş ve insan haklarına yönelik yardım çalışmalarını desteklemişti. Yürüttüğü çalışmalara ek olarak şubat ayında Suriye'yi ve Türkiye'yi etkileyen deprem sonrasına “Gönül Mutfağı” isimli aşeviyle afetten etkilenen binlerce kişiye sıcak yemek ulaştıran bir proje gerçekleştirmişti. Sadece birkaçını saydığım yıllardır sürdürdüğü bu müthiş çabalar, hepimizi gururlandıran önemli bir ödüle dönüşmüştü.

Ödül törenine Bask Hükümeti Ekonomik Kalkınma, Sürdürülebilirlik ve Çevre Bakanı Arantxa Tapia; Basque Culinary Center Başkanı Vicente Atxa; ve Basque Culinary World Prize Jüri Başkanı Joan Roca katıldı. Ebru Şef törende şöyle konuştu:

Ebru Baybara Demir

“Gastronominin Nobeli olarak anılan 2023 Basque Culinary World Prize'ı kazanmak tarif edilemez bir onur. Gastronomi alanında önde gelen uzmanlar tarafından ‘doğanın aşçı gücü’ olarak tanımlanmak ise benim içi inanılmaz derecede anlamlı. Bu anlamlı ödüle layık görülmek benim için derinden değer verdiğim mesleğime 20 yılı aşkın süredir yürekten bağlılığımın bir ifadesi. Bu ödülü almak sadece bir şef olarak değil, Cumhuriyetimizin 100. yılında Atatürk'ün açtığı yolda ilerleyen bir Türk kadını olarak da benim ve ülkem için ayrıca büyük bir önem taşıyor. Benim için mutfak, fiziksel duvarların ötesinde bir yemeğin topraktan tabağa yolculuğunda yer alan herkesin varlığının önemini anlamayı ifade ediyor. 2017 yılında Basque Culinary World Prize ile kez karşılaşmamın ardından bu tanımlamayı tamamen sahiplenmiş oldum. Aldığım ödülü bu yolculukta bana eşlik ederek hayatlarını değiştiren kadınlara, coğrafyanın en güzel kader olduğunun kendilerine ilham olmasını istediğim Türkiye'deki geleceğin gastronomlarına, aileme ve benimle aynı felsefeyi paylaşan tüm yol arkadaşlarıma ithaf ediyorum."

San Sebastián Belediye Başkanı Eneko Goia - Bask Meclisi Üyesi Bakartxo Tejeria - Bask Hükümeti Ekonomik Kalkınma, Sürdürülebilirlik ve Çevre Bakanı Arantxa Tapia – Şef Ebru Baybara Demir – T.C. Madrid Büyükelçisi Nüket Küçükel Ezberci - Basque Culinary World Prize Jüri Başkanı Şef Joan Roca - Basque Culinary Center Başkanı Vicente Atxa. (soldan)

Ödülü bağışladı

Bu arada hemen söyleyeyim, sevgili Ebru, kazandığı 100 bin Euro’luk para ödülünü Hatay’da başlattığı kahvaltı projesine bağışladı. Bir sohbetimizde düşüncesini şöyle anlatmıştı:

“100 Bin Euro Ödül, Hatay’daki depremzede çocukların okul kahvaltılarını devam ettirmek için kurulacak sistemde kullanılacak. Söz konusu olan 70 milyon lira gerektiren bir proje... Ben, 100 bin Euro’yu bağışlayacağım. Üstüne, kooperatife yapılan bağışlarla birlikte toplam bütçemiz 15 milyon lira olacak ve kampanyaya başlayacağız.”

Basque Culinary World Prize, Euskadi-Bask Ülkesi’nin ve gastronomi alanında önde gelen bir akademik kurum olan Basque Culinary Center’ın kapsamlı stratejisinin bir parçası olarak Bask Hükümeti tarafından verilen özel bir küresel ödül. Benzerlerinden farklı olarak inovasyon, teknoloji, eğitim, çevre, sağlık, gıda endüstrisi, sosyal ve ekonomik kalkınma alanlarında dönüştürücü girişimlere liderlik eden şeflerin çalışmalarına odaklanıyor ve bu alandaki başarıları ödüllendiriyor.

Bu kapsamda bu yıl 8. düzenlenen BCWP’da sürdürülebilirlik ve gastronomi eğitimi konusundaki ilham verici önerileri nedeniyle Nicole Pisani (Birleşik Krallık) ve Heidi Bjerkan (Norveç) da özel mansiyon ile ödüllendirildi.

Ebru, dünyanın en etkili şeflerinden ve Basque Culinary Center Uluslararası Komite temsilcilerinden oluşan özel bir jüri tarafından seçildi. Şef Joan Roca'nın (İspanya -El Celler de Can Roca) başkanlığını yaptığı bu organizasyonda Yoshihiro Narisawa (Japonya), Michel Bras (Fransa), Gastón Acurio (Peru), Manu Buffara (Brezilya), Dominique Crenn (ABD), Trine Hahnemann (Danimarka), Elena Reygadas (Meksika), Pia León (Peru), Josh Niland (Avustralya), Narda Lepes (Arjantin) ve ThiTid Tassanakajohn (Ton) (Tayland) gibi diğer ünlü şefler de yer aldı.

Sevgili Ebru, aldığın bu önemli ödülle de hepimizi bir kez daha gururlandırdın, yeni başarılarını yine senden duymanın keyfini yaşamak istiyorum, çok da bekleyeceğimi düşünmüyorum…