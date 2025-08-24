Pera Müzesi 20. yılında sanatseverleri önemli iki sergiyle buluşturacak

Suna ve İnan Kıraç Vakfı Pera Müzesi, 20. kuruluş yılını kutladığı 2025 yılında, sanat dünyasında iz bırakan sergilerle adından söz ettirmeye devam ediyor. Sonbahar sezonunu iki güçlü sergiyle açacak müze, sanatın hem toplumsal hem de bireysel bağlamlarını ele alan projelerle ziyaretçilerine ilham vermeyi hedefliyor.

29 sanatçının eserleriyle koleksiyonların yalnızca geçmişi koruma değil, aynı zamanda günümüzün toplumsal ve politik dinamikleriyle güçlü bağlar kurma potansiyelini gözler önüne seriyor. İsveçli sanatçı Åsa Jungnelius’un Türkiye’deki ilk kişisel sergisi Toprak, Ateş, Su ve Havayla Yazılmış Bir Dize ise cam ve taş gibi malzemelerin etkileşiminden yola çıkarak insan ile madde arasındaki derin ilişkiyi sorguluyor. Her iki sergi de sanatın dönüştürücü gücünü farklı perspektiflerden ele alarak Pera Müzesi’nin 20. yılına damga vuruyor

Ortak Duygular

Ulya Soley’in küratörlüğünde hazırlanan Ortak Duygular: British Council Koleksiyonu’ndan Yapıtlar, British Council Koleksiyonu’nun 1930’lardan günümüze uzanan yaklaşık 9 bin eserden oluşan zengin birikiminden seçilen 29 sanatçının yapıtlarını bir araya getiriyor. 20. ve 21. yüzyıl Birleşik Krallık sanatına odaklanan bu koleksiyon, “duvarları olmayan müze” olarak anılıyor ve genellikle uluslararası sergilerde sanatseverlerle buluşuyor. Pera Müzesi’nde gerçekleşen bu özel seçki, “Özeni Korumak”, “Tanıdık Yüzler” ve “Hayali Gelecek” başlıkları altında üç tematik bölümde düzenleniyor. Sergi, koleksiyonların yalnızca geçmişin izlerini koruyan statik birer arşiv olmadığını, aksine günümüzün toplumsal ve politik meseleleriyle dinamik bir diyalog kurabileceğini vurguluyor.

Sergide, çağdaş sanatın önde gelen isimlerinden Larry Achiampong, Laura Aldridge, Ed Atkins, Sonia Boyce, Jake and Dinos Chapman, Eileen Cooper, Tony Cragg, Tracey Emin, Jane England, Cerith Wyn Evans, Graham Fagen, Lucian Freud, Anya Gallacio, Gilbert and George, Richard Hamilton, Lubaina Himid, Damien Hirst, David Hockney, Michael Landy, Delaine Le Bas, Sarah Lucas, Kate Malone, Chris Ofili, Marc Quinn, Raqib Shaw, Wolfgang Tillmans, Suzanne Treister, Bedwyr Williams ve Madame Yevonde’nin eserleri yer alıyor.

British Council iş birliğiyle hayata geçirilen bu sergi, duyguların kapsayıcı ve bulaşıcı doğasının müzeleri birer karşılaşma ve etkileşim alanına dönüştürme gücünü ortaya koyuyor. Ziyaretçiler, bu eserler aracılığıyla hem bireysel hem de kolektif duyguların sanat yoluyla nasıl ifade edildiğine tanıklık ediyor.

Gilbert & George, Entellektüel Depresyon, 1980, Karışık medya, 242 x 202 cm, Yerleştirme görüntüsü, 'Fake Barn Country', Raven Row, 2025, Sanatçıların izniyle, Fotoğraf: Marcus J Leith, British Council Koleksiyonu

Åsa Jungnelius

İsveçli sanatçı Åsa Jungnelius’un Türkiye’deki ilk kişisel sergisi Toprak, Ateş, Su ve Havayla Yazılmış Bir Dize, Elif Kamışlı’nın küratörlüğünde sanatseverlerle buluşuyor. Sergi, camın kırılganlığı ile taşın dayanıklılığı arasındaki çarpıcı etkileşimden yola çıkarak malzeme ile insan arasındaki ilişkiyi derinlemesine irdeliyor. Jungnelius’un yakın dönem cam ve mermer heykelleri, Şişecam’ın Denizli Cam fabrikasındaki ustalarıyla iş birliği içinde sergi için özel olarak üretilen dört büyük ölçekli yeni eserle zenginleşiyor. Bu eserler, sanatçının malzeme üzerine düşüncelerini ve ustalıkla işlenmiş objelerin sanatsal anlatıdaki yolculuğunu gözler önüne seriyor.

Sergi hem durgunluk hem de yoğunluk hissi uyandıran bir peyzaj olarak tasarlanan mekânında, tarihi cam objeler, arkeolojik buluntular, göçebe geleneklere dayanan el dokuması ipler ve İsveçli fotoğrafçı Peo Olsson’un objektifinden Jungnelius’un Bitlis, Van ve Kars’taki obsidiyen sahalarında gerçekleştirdiği araştırmaları belgeleyen fotoğrafları bir araya getiriyor. Şişecam’ın eser üretiminde, Orrefors Kosta Boda’nın nakliye sponsorluğunda ve İsveç Konsolosluğu ile Araştırma Enstitüsü’nün katkılarıyla gerçekleşen sergi, izleyiciyi sözcüklerden çok varlık temelli bir deneyime davet ediyor. Jungnelius, üfleme cam eserler ve mermer heykeller aracılığıyla tarih, işlev, ustalık ve bilinmezlik kavramlarıyla doğrudan bir bağ kurarak sanatseverlere duyusal ve düşünsel bir yolculuk sunuyor.

Acı-tatlı, 2024, Cam ve paslanmaz çelik, 165 x 22 x 24 cm, Sanatçı ve Kosta Boda izniyle

Ziyaret bilgileri

Ortak Duygular: British Council Koleksiyonu’ndan Yapıtlar ve Åsa Jungnelius: Toprak, Ateş, Su ve Havayla Yazılmış Bir Dize sergileri, 16 Eylül 2025 - 18 Ocak 2026 tarihleri arasında Pera Müzesi’nde ziyaret edilebilecek. Müze, Salı’dan Cumartesi’ye 10.00-19.00, Pazar günleri ise 12.00-18.00 saatleri arasında açık. Ziyaretçiler, Cuma günleri “Uzun Cuma” kapsamında 18.00-22.00 saatleri arasında müzeyi ücretsiz gezebiliyor. Ayrıca, Çarşamba günleri “Genç Çarşamba” programı kapsamında tüm öğrenciler için ücretsiz giriş imkânı sunulacak.