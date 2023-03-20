Rumelihisarı’ndaki Buba’s Bosphorus Boğaz’da iftar adreslerinden…

Perili Köşk olarak anılan tarihi Yusuf Ziya Paşa Köşkü’nün hemen eteğinde, 2021 yılının Ekim ayından bu yana hizmet veren Buba’s Bosphorus, Ramazan ayı boyunca misafirlerini Boğaz manzarası ve Türk mutfağının sevilen lezzetleri eşliğinde ağırlayacak. İftar sofrasında geleneksel şekilde ev usulü hazırlanan tarifler yer alacak. Başlangıç, tümü Silivri Kurfallı’daki çiftliğinden gelen pastırma, peynir ve kaymağı ile Kadıköy Çarşı’daki Eta Bal’dan alınan karakovan balı gibi lezzetlerle yapılacak. Bol malzemeli paçanga böreği ve her güne özel yapılan sıcacık tencere yemekleri geleneksel iftar sofralarının sıcaklığını yaşatacak. Güllaç ve Osmanlı şerbeti ev yapımı usulü hazırlanacak. Sınırsız çay ve her güne özel sürpriz lezzetler de menüye dahil olacak.