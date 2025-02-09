Sabancı Vakfı 9. Kısa Film Yarışması ödülleri sahiplerini buldu

Sabancı Vakfı’nın toplumsal sorunlara sinema yoluyla dikkat çekmek amacıyla 2016 yılından bu yana düzenlediği Kısa Film Yarışması’nın kazananları belli oldu. Bu yılki teması “İklim Göçü” olarak belirlenen ve “Çok Göç Olmadan Çek” sloganıyla gerçekleştirilen yarışmanın kazananları Sabancı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı’nın ev sahipliğinde Sakıp Sabancı Müzesi, The Seed’de düzenlenen törenle duyuruldu. Finale kalan 10 eser arasından birincilik ve Sosyal Etki Ödülü “Son Yuva” filmiyle Hasan Hüseyin Alkan’ın oldu. Alkan’a ödülünü Sabancı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı takdim etti. Yarışmanın ikincisi “Beyaz Geceler” filmiyle Çağrı Erdoğdu olurken, ödülünü Sabancı Vakfı Genel Müdürü Nevgül Bilsel Safkan’dan aldı. Üçüncü olan “Minare” filminin yönetmeni Turan Güngör’e ödülü Sabancı Vakfı Kısa Film Yarışması Sanat Yönetmeni Zeynep Atakan tarafından sunuldu. Mansiyon Ödülü’nü ise “Ardımızda Kalanlar” filmiyle Muhammed Emin Çırçır ve Mahmut Enes Şahin almaya hak kazandı.

Her yıl farklı bir toplumsal sorun

Sabancı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı törende yaptığı konuşmada şunları söyledi:

“Kültür ve sanatın, toplumları dönüştüren güçlü etkisi olduğunu hepimiz biliyoruz ve inanıyoruz. Sabancı Vakfı olarak her zaman kültür sanatı, toplumsal gelişimin önemli bir aracı olarak görüyoruz. Bu alandaki katkılarımızı uzun yıllardır aralıksız ve uzun vadeli birçok projeyle sürdürüyoruz. ‘Kısa Film, Uzun Etki’ sloganıyla 2016 yılında yola çıktığımız Kısa Film Yarışması da toplumsal sorunlara sinema perspektifinden yaklaşarak, büyük bir anlam kazanan çok değerli bir projeye dönüştü. Ulusal ve uluslararası sinemacıların değerli jüri üyeliği ve kanaat önderliği yaptığı bir kurgumuz var. Yarışmamızla dünya çapında derinleşen sorunlara dikkat çekiyor ve genç sanatçıların gelişimlerine katkı sağlıyoruz. Her yıl farklı bir toplumsal sorunu ele alıyoruz.

Nevgül Bilsel Safkan, Ömür Atay, Burcu Biricik, Sarka Cimbalova, Zeynep_Atakan, Francine Hetherington Raveney, Boran Kuzum

Yarışmamızda bu yıl yine çok önemli bir meseleye odaklanıyoruz: ‘İklim Göçü’, bütün dünyanın gündeminde. Günümüzde iklim değişikliğinin etkileri, çevresel bir sorun olmanın ötesinde insan hayatını derinden etkileyen küresel bir kriz haline geldi. Uluslararası Göç Örgütü’nün verileri iklim değişikliği sebebiyle, dünya genelinde geçtiğimiz 10 yılda, yılda ortalama 22 milyon kişinin kendi ülkeleri içinde göç etmek durumunda kaldığını ortaya koyuyor. Önümüzdeki 10 yılda ise 1 milyar insanın deniz seviyesinin yükselmesi, sel felaketi, kuraklık, aşırı sıcaklıklar ve gıda güvenliği gibi çok büyük sorunlarla karşı karşıya kalabileceği ve göç edebileceği öngörülüyor” dedi.

Sabancı Vakfı Kısa Film Yarışması’nın birincisine 60 bin TL, ikincisine 40 bin TL, üçüncü ile Sosyal Etki Ödülü’nün sahibine 25 bin TL ödül verildi.