Alarko Holding ve İKSV’den gençler için sanata açılan kapı

Sanatın toplumsal gelişime, bilime ve teknolojiye katkısına inanan Alarko Holding, genç nesillerin sanatla iç içe büyüyebilmesi için İstanbul Kültür Sanat Vakfı (IKSV) ile önemli bir iş birliğine imza attı. Alarko, “Sanata İlk Adım” adıyla yürüteceği bu projeyle, 2025 yılında düzenlenecek İKSV festivallerinde gerçekleşecek çocuk ve genç atölyelerinin sponsoru oldu.

Sanata erişimde fırsat eşitliği

Sosyal sorumluluk anlayışıyla farklı projelerle gençleri destekleyen Alarko Holding, bu kez Türkiye’nin en köklü sanat kurumu olan İKSV ile bir araya gelerek sanat eğitimi ve farkındalığın yaygınlaşmasını hedefliyor. Proje kapsamında İstanbul Film, Müzik, Caz ve Tiyatro Festivalleri süresince gerçekleşecek atölyelerle, çocuklar ve gençler sanatsal yaratıcılıklarını geliştirme fırsatı bulacak.

Alarko Şirketler Topluluğu CEO’su Ümit Nuri Yıldız, konuyla ilgili olarak, "Sanatı insanlığın ortak dili ve sürebilir bir geleceği şekillendirecek bir güç olarak görüyoruz. İKSV ile uzun yıllara dayanan iş birliğimizi gençlere yöneltmekten mutluluk duyuyoruz. Gençlerimizin sanatla iç içe olması, geleceğin kapsayıcı ve sürdürülebilir dünyasını inşa etmelerine katkı sağlayacak" şeklinde konuştu.

İKSV’den teşekkür

IKSV Genel Müdürü Görgün Taner de Alarko Holding’in desteği hakkında şunları söyledi: "Sanat ve eğitim alanında gerçekleştirilen bu proje, daha çok çocuğun ve gencin sanata erişmesini sağlayacak. Alarko Holding’e teşekkür ederiz. Kültür-sanatın daha geniş kitlelere ulaşması açısından bu tür desteklerin çok kıymetli olduğunu düşünüyoruz."

Sanat ve eğitim bir arada

İKSV 2025 Festivalleri kapsamında gerçekleşecek atölyeler şu şekilde planlandı:

Stop-Motion Animasyon Atölyesi: 14-18 yaş arasındaki gençlere yönelik olarak düzenlenecek bu atölyede, stop-motion tekniğiyle kısa filmler üretilecek. Katılımcılar, animasyon sürecini detaylı bir şekilde öğrenerek kendi projelerini üretecekler. Hip-Hop Dans Atölyesi: 7-9 ve 10-12 yaş grubundaki çocuklara yönelik bu atölye, farklı parklarda düzenlenecek. Dans eğitmenleri eşliğinde ritim duygularını ve koordinasyonlarını geliştirecekler. Caz Atölyeleri: 6-8 ve 9-12 yaş arasındaki çocuklar caz müzikle ritim ve doğaçlama becerilerini geliştirecek. Çocuklara temel müzik bilgileri ve enstrümanlar hakkında interaktif dersler verilecek. Tiyatro Atölyeleri: Kasım ayındaki ara tatilde, çocuklara sahne deneyimi yaşatacak yaratıcı etkinlikler düzenlenecek. Drama eğitmenleri, çocukların hayal güçlerini ve ifade becerilerini güçlendirmek için yönlendirmelerde bulunacak.

Alarko ve İKSV iş birliğiyle hayata geçirilen bu projeyle, daha fazla çocuğun sanata erişimi hedefleniyor. Etkinliklerin geniş bir yelpazeye yayılması ve farklı yaş gruplarına hitap etmesi, projenin sürdürülebilirliğini ve etkisini artırmayı amaçlıyor. İKSV ve Alarko Holding, gelecekte bu tür projeleri artırarak kültür-sanat alanında yeni nesillere daha fazla fırsat sunmayı planlıyor.