Sadık Karamustafa’nın tasarım hazinesi Salt Arşivi’nde

Garanti BBVA tarafından kurulan Salt, grafik tasarım alanında öncü isimlerden Sadık Karamustafa’nın arşiv ve araştırma çalışmalarını “Yolculuklar, Ayinler ve Bir Arşiv: Sadık Karamustafa Yazıları (1986-2019)” başlıklı e-yayınla taçlandırdı. Kurukahveci Mehmet Efendi’nin desteğiyle hazırlanan yayın, PDF ve EPUB formatlarında erişime sunulurken, Karamustafa’nın 1960’lardan günümüze uzanan arşivinden 5 bin belge de Salt Araştırma’da çevrimiçi olarak araştırmacıların kullanımına açıldı.

E-yayın, Karamustafa’nın 1980’lerden itibaren grafik tasarıma dair kaleme aldığı yazıları bir araya getiriyor. Osmanlı’dan Cumhuriyet’e uzanan görsel kültür tarihine dair incelemeler sunan tasarımcı, yazılarında mesleki rekabet, kurumsal kimlik, kent kimliği ve kitap tasarımı gibi konuları ele alıyor. 1980’lerde grafik tasarımın Türkiye’deki gelişimini, 1990’larda özgün literatür oluşturma çabalarını ve 2000’lerde arşiv ile müze ihtiyacını vurgulayan Karamustafa’nın yazıları, görsellerle zenginleştirilmiş kronolojik bir akışla okuyucuya sunuluyor.

Adını, Karamustafa’nın “üç hayat” metaforundan alan yayın, tasarımcının mesleki serüvenine dair anekdotlarla dolu bir kronolojiyle tamamlanıyor. Aynı zamanda, archives.saltresearch.org adresinden erişilebilen Sadık Karamustafa Arşivi; afiş, kitap, kapak, süreli yayın, kurumsal kimlik ve sergi tasarımlarını, yazışmaları, karikatürleri, eskiz defterlerini ve kişisel belgeleri içeriyor.

Sadık Karamustafa Kimdir?

1946’da Fatsa’da doğan Karamustafa, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi’nde grafik tasarım eğitimi aldı. 1979’da kendi atölyesini kuran tasarımcı, 2001’de Ayşe Karamustafa ile Karamustafa Tasarım’ı hayata geçirdi. Arkeolojiden sanata, mimarlıktan edebiyata birçok alanda projeler üreten Karamustafa, Grafik Tasarımcılar Meslek Kuruluşu’nda önemli görevler üstlendi, 1997’de Türkiye’den Alliance Graphique Internationale’e seçilen ilk grafik tasarımcı oldu. Halen İstanbul, Ayvalık ve Berlin’de yaşamını sürdürüyor.

Salt Araştırma Grafik Tasarım Arşivi, Türkiye’nin grafik tasarım tarihine katkı sunan isimlerin belgelerini bir araya getirerek disiplinler arası araştırmalara zemin hazırlıyor. Karamustafa’nın arşivi ve e-yayını, bu alandaki birikimi geleceğe taşıyan önemli bir adım olarak öne çıkıyor.