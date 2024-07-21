Şehrin ortasında, ancak gürültüsü ve kaosundan uzakta

Happy Group’un yeni markalarından olan Manhattan Cafe, Fenerbahçe’de denize sıfır konumu ve tatil beldesindeymiş hissi yaratan atmosferiyle; şehrin ortasında ancak kargaşasından uzak sığınılacak bir mekân özelliği taşıyor.

500 metrekare kapalı, 370 metrekare bahçe alanıyla tasarımı Mimar Pınar Hacıarioğlu, uygulaması Mimar Beril Şengül imzası taşıyan mekân; sadece yazın değil, deniz ve yeşilliğin ortasında her mevsimin tadını çıkarması düşünülerek dizayn edilmiş.

Manhattan Cafe’nin günün her saati için tasarlanmış menüsünde; dünya mutfağından ilham alan imza lezzetlerden sekiz saat pişen kaburgadan yapılan hamburger ve pizzaya kadar farklı yemekler bulunuyor. Özel sandviçler, yeni nesil ve trend dünya lezzetleri ile hazırlanan kahvaltı menüsünde de iddialı olan Manhattan Cafe, açık kısmında özel beyaz kumla çevrili ve kumların içine konulan ateş çukurlarıyla da dikkat çekiyor.