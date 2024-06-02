Tatar Salim’in Kırım Tatar döneri Ataşehir ve Kadıköy’den sonra Caddebostan’da

1600’lü yıllardan bugüne uzanan ve Evliya Çelebi’nin Seyahatnamesi’nde de bahsettiği Kırım Tatarlarına özgü döneri 2012 yılında Ataşehir’deki ilk mekânlarında sunmaya başlayan Tatar Salim Döner Lokantası’nın yeni şubesi Caddebostan’da açıldı.

Tatar Salim’in lezzet yolculuğuna kaptanlık eden markanın Genel Müdürü Korhan Köserecep, 2012’de, dedesinin adını taşıyan Tatar Salim Döner Lokantası’nı açarak, Tatar döneri için yürüttüğü Ar-Ge çalışmalarının ürünü sunmaya başlamış. Tatar Salim Döner Lokantası açılmadan önceki zaman içinde tam 98 farklı döner denenmiş, 2,5 ton et kullanılmış. Şu anda sunulan döner yüzde 60 dana, yüzde 40 kuzu etinden oluşuyor. Kuzuda kuyrukyağı ve döşün yanında, pirzolası, bonfilesi, küşlemesi de kullanılıyor.

İnek ve manda sütleri taze olarak alınıp yoğurt ve tereyağı üretiliyor. Dönerin eşlikçisi yayık ayranı hazırlanırken yoğurdun kendi içindeki yağ oranına herhangi bir müdahalede bulunulmuyor.

Tatar Salim’in öne çıkan lezzetleri arasında Lapseki ve Kastamonu’nun yaylalarında yetişen kuzu ve danalar kullanılarak hazırlanan Tatar döneri, Madran suyuyla yapılan yayık ayranı, Mardin’den temin edilen kırık mercimek ve kemik suyuyla hazırlanan mercimek çorbası, ev yapımı tereyağının, Kastamonu Sarıkılçık pirinciyle buluştuğu pilav, yağı alınmamış ve doğal süt tadını taşıyan bol fındıklı sütlaç bulunuyor.