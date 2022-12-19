TEMA Vakfı yeni yıl hediyesi olarak fidan bağışı yapmaya çağırıyor

30 yıldır bu topraklarda umut yeşerten TEMA Vakfı, yeni yılı karşılarken anlamlı ve ekonomik bir hediye vermek isteyen herkesi fidan bağışı yapmaya çağırıyor. 1992’den bugüne 23 milyondan fazla fidanı toprakla buluşturan TEMA Vakfı’na yapacağınız fidan bağışları ile sevdiklerinizin, iş ortaklarınızın, çalışanlarınızın ya da müşterilerinizin yüzünde tebessüm yaratırken, doğa için de bir adım atabilirsiniz.

TEMA Vakfı, Yaprak Dede A. Nihat Gökyiğit ve Toprak Dede merhum Hayrettin Karaca’nın 1992 yılında çıktığı yolda, doğaya gönül veren bir milyonu aşkın gönüllüsünün ve bağışçılarının desteğiyle 30 yıldır “yaşam” için çalışıyor. Vakıf, bugüne kadar, 27 bin futbol sahası büyüklüğünde bir alanda 23 milyondan fazla fidanı ve 22 bin futbol sahası büyüklüğünde alanda 700 milyon meşe palamudunu toprakla buluşturdu.

Bugün, Türkiye’nin 81 ilinde TEMA Vakfı bağışçıları sayesinde oluşturulan en az bir orman bulunuyor.

İklim krizine karşı ağaçlandırma

İklim krizinin her geçen gün etkilerini artırdığını hatırlatan TEMA Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Deniz Ataç, “Ne yazık ki, geri dönüşü olmayan bir noktaya gelmek üzeriyiz. Fakat bu gidişatı değiştirmek için hâlâ bir şansımız var. Biliyoruz ki; iklim kriziyle mücadelede ağaçlandırma çalışmalarının etkisi çok büyük. 2021 yılında hepimizin yüreklerini yakan orman yangınlarını hatırlıyoruz. O günlerde bir kere daha, ormanın ve doğanın bizim için değerini anladık. Hem var olan ormanlarımızı korumamız ve yaşatmamız hem de ülkemize yeni ormanlar kazandırmamız gerektiğini artık çok daha iyi biliyoruz” diye konuştu.