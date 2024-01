The Peninsula Istanbul The Lobby’de caz performansları

The Peninsula Istanbul, The Lobby Jazz Nights ile misafirlerini her Cuma ve Cumartesi akşamları 20:30-22:30 saatleri arasında cazın sevilen isimlerinin performansları ile ağırlıyor. The Lobby’nin özel menüsü ve kokteylleri gastronomi, miksoloji ve müziğin harmanlandığı bir deneyim sunmayı hedefliyor.

The Lobby Jazz Nights’da bu ay 19 Ocak Cuma - CerenTemel Quartet, 20 Ocak Cumartesi - Erdem Özkan Quartet, 26 Ocak Cuma - Eylül Ergül, 27 Ocak Cumartesi - Ece Göksü Quintet sahne alıyor…