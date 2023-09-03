Türk yazılım sektörünün 50 yıllık eserleri ilk kez kitaplaştı

Yazılım Sanayicileri Derneği (YASAD), Türk yazılım sektörünün 50 yılda ürettiği yazılımları “Türk Yazılım Eserleri” adını verdiği bir envanterde bir araya getirdi. Kültür ve Turizm Bakanlığı Telif Hakları Genel Müdürlüğü iş birliğinde 2021 yılında hazırlamaya başlanılan “Türk Yazılım Eserleri Arşiv ve Ansiklopedi” projesi sektörde marka değeri yüksek 84 şirketinin her biri kendi ismi, kullanıcı kitlesi olan 272 yazılım eseri, hikâyeleriyle derlendi. Yazılım sektörünün 50 yıllık arşivi olarak kayıtlara geçecek olan envanter; yatay sektörler için referans kaynak olarak kullanılabilecek ve gelecek nesillere aktarılacak. Türk Yazılım Eserleri adıyla kitaplaştırılan yayının aynı zamanda yaratıcı endüstri olarak tanımlanan yazılım sektöründe telif hakları konusunda kamuoyunda farkındalık yaratması hedefleniyor.

YASAD tarafından düzenlenen Türk Yazılım Eserleri’nin tanıtımı toplantısına YASAD Yönetim Kurulu Başkanı Gönül Kamalı, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Telif Hakları Genel Müdürlüğü Proje ve Eğitim Daire Başkanı Emire Cete, Hizmet İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi İlhan Bağören, Yazılım Eserleri Projesi Danışma Kurulu Üyesi Gülara Tırpançeken, YASAD Genel Sekreteri Sevilay Güven, YASAD Yönetim Kurulu, bilişim STK’larının başkanları ve projeye dahil olan yazılım firmalarının temsilcileri katıldı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan YASAD Yönetim Kurulu Başkanı Gönül Kamalı “Yazılım Sanayicileri Derneği olarak kurulduğumuz 1992'den bu yana ülkemizin yerli yazılım sektörünü, ulusal ve global arenada büyütmek, geliştirmek ve tercih edilme oranlarını artırmak için tüm ekosistemi kucaklayacak bir vizyonla çalışıyoruz” dedi.

Yazılım sektörünün Cumhuriyetimizin 100. yılında 50 yılı aşan tecrübesi ve bu süre zarfında hayata geçirdiği başarı hikâyeleriyle ülkemizin en proaktif en gelecek vaat eden sektörlerinden biri haline geldiğine dikkat çeken Kamalı şöyle devam etti:

“1970’li yıllarda inşaat hesaplamalarında kullanılmaya başlayan ilk bilgisayardan günümüze bu uzun yolculukta gelinen aşama hepimize umut vermektedir. Yazılım ürünlerinde kendini kanıtlayan firmalarımız artık başarıyla yürüttükleri markalaşma süreçlerinin sonucunda kendi markalarıyla global dünyaya açılmaktadır. Güçlü ekosistemimiz ile önümüzdeki yıllarda markalaşma başarısı göstermiş olan yazılım firmalarımızın sayısının da kat be kat artacağına yürekten inanıyoruz.”

Kültür ve Turizm Bakanlığı Telif Hakları Genel Müdürlüğü Proje ve Eğitim Daire Başkanı Emire Cete, yazılım eserleri ve yazılım sektörünün ülkemizde her geçen gün artan potansiyeli ile telif hakları endüstrileri içerisinde ciro, katma değer, istihdam ve ihracat açısından en yüksek paya sahip sektörlerin başında geldiğini söyledi. 2020 yılında hazırlanan Telif Haklarına Dayalı Endüstrilerin Türkiye Ekonomisine Katkısının Ölçümü Raporundaki verilere değinen Cete, “Yazılım, bilgisayar oyunları ve veri tabanı sektörünün yarattığı katma değerin telif hakları endüstrinin içindeki payı 2011 yılında yüzde 21.68 iken, 2018’de bu oran yüzde 55.66 seviyesine yükselmiştir. Yüzde 157’lik bu artış oranı şunu göstermiştir ki; telif hakları endüstrisi içinde 2011 yılında üçüncü sırada bulunan yazılım sektörü 2018’de açık ara farkla birinciliğe yükselmiştir. Kültür endüstrilerinin ihracatı içinde yazılım sektörünün yine açık ara birinci olduğunun altını çizen Cete, “Son yıllarda Türkiye’deki tüm sektörlerde yaşanan dijitalleşme ve mobil uygulamalar da dikkate aldığımızda yazılım sektörünün payını artırarak bu liderlik konumunu ileriki yıllarda da koruyacağını değerlendiriyoruz” bilgisini verdi.

Hizmet İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi ve Yazılım Komitesi Başkanı İlhan Bağören, yerli yazılım ihtiyacının yüzde 82’sinin yerli yazılım firmaları tarafından karşılandığını belirterek “Ülkenin ihtiyaçlarının yerli yazılım tarafından karşılanması önemlidir. Ancak bu aşamadan sonra yerli yazılım firmalarımızın globalleşme süreci önemli bir gelişim alanı olarak karşımızda durmaktadır. Yazılım İhracatçıları Birliği’nin kurulmasıyla bu yönde hızlı bir süreç olacağını düşünüyorum” dedi.