Türkiye Kültür Yolu Festivali 2025 yılı yolculuğuna Adana’dan başladı

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 2025 yılında 20 farklı şehirde düzenlenecek olan Türkiye Kültür Yolu Festivali, Adana’daki etkinliklerle başladı. Açılış töreni, Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, Türkiye Kültür Yolu Festivali Genel Direktörü Selim Terzi ve protokol üyelerinin katılımıyla Adana Müze Kompleksi Bahçesi’nde yapıldı. Bu senenin ilk Kültür Yolu festivali, 13 Nisan’a kadar sürecek.

Yüzlerce etkinlik

Adana Valisi Yavuz Selim Köşger açılışta yaptığı konuşmada festivalin beş duyuya hitap eden bir etkinlik olduğunu belirterek “dünyada herhalde beş duyuya hitap eden başka bir etkinlik yok. Adana’nın bu mevsiminde zamanlaması güzel bir etkinlik gerçekleştirilecek. Adı üstünde portakal çiçeği mevsimi. Adana’da koku alma duyumuza hitap ediyor” dedi. Köşger, Adana’nın gastronomi, sanat ve doğa unsurlarıyla zengin bir program sunduğunu ifade etti.

Genel Direktör Selim Terzi ise Adana’da 50’den fazla noktada yüzlerce etkinliğin gerçekleştirileceğini ifade etti. Bu kapsamda Adana Müze Kompleksi’nde dijital ve geleneksel sanat sergileri düzenlendi. “Seyyah Anadolu Medeniyetleri”, “Köklere Yolculuk” ve “Misis’ten Yükselen Tarih” sergileri ile Pablo Picasso’nun orijinal eserlerinden oluşan bir seçki ziyaretçilere sunuluyor. Ayrıca, sanatçı Ferdi Tayfur’un hayatını konu alan “Sabahçı Kahvesi” enstalasyon sergisi de Eğitim Atölyesi’nde açıldı.

Filistin için özel

Festival kapsamında, Filistin mücadelesine dikkat çeken “Hâlâ Yaşıyorum” sergisi, Adana Büyükşehir Belediyesi Konser ve Tiyatro Salonu Fuayesi’nde yer alıyor. Küratörlüğünü Samed Karagöz’ün üstlendiği sergide, çağdaş Filistin sanatından eserler sergileniyor. Programda halk müziği, opera, tiyatro ve dünya ezgileri gibi çeşitli performanslar da bulunuyor.

Çocuk ve gastronomi etkinlikleri

Merkez Park’ta kurulan “Çocuk Köyü”nde çocuklara yönelik etkinlikler düzenleniyor. Gastronomi alanında ise Adana’nın yöresel lezzetleri tanıtılıyor. Festivalde 16 nokta, “Festival Lezzet Durağı” olarak belirlendi.