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Pınar Çocuk Resim Yarışması’nın konusu Çevre Dostu Yaşam

44’üncü kez düzenlenen Uluslararası Pınar Çocuk Resim Yarışması’na başvuru için son tarih 25 Nisan… Yarışmaya katılan 9 öğrenciye bilgisayar, 9 öğrenciye de tablet verilecek.

Haber Merkezi
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Pınar Çocuk Resim Yarışması’nın konusu Çevre Dostu Yaşam
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Sanat ve çevre bilincini bir araya getiren 44. Uluslararası Pınar Çocuk Resim Yarışması, bu yıl “Çevre Dostu Yaşam” temasıyla minik ressamları bekliyor. Pınar tarafından 44’üncü kez düzenlenen yarışmaya başvurular devam ederken, son katılım tarihi 25 Nisan olarak açıklandı. Türkiye’nin yedi bölgesinden 6-14 yaş arası çocuklar ile Azerbaycan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden genç yetenekler, resimlerini www.pinar.com.tr veya www.pinarcocukresimyarismasi.com adresleri üzerinden yükleyerek ya da kargo yoluyla göndererek yarışmaya katılabilecek.

Yarışmanın amacı, çocukların hayal dünyasına dokunarak çevre bilincini sanatla buluşturmak ve doğanın sürdürülebilirliğine dikkat çekmek. Bu doğrultuda, minik sanatçılar çevre dostu bir yaşamı kendi bakış açılarıyla resmedecek. Yarışmada dereceye giren 9 öğrenciye Asus Bilgisayar, 9 öğrenciye Samsung Tablet hediye edilecek. Ayrıca 3 öğrenci, Yaşar Eğitim ve Kültür Vakfı tarafından sağlanan 1 yıllık eğitim bursu kazanma fırsatı elde edecek.

Sonuçlar 21 Mayıs’ta

Yarışmanın jüri değerlendirmeleri 17 Mayıs’ta yapılacak ve kazananlar 21 Mayıs’ta www.pinar.com.tr ile www.pinarcocukresimyarismasi.com adreslerinden duyurulacak. Ödüle layık görülen eserler, daha sonra belirlenecek sergi alanlarında ve dijital platformlarda sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

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