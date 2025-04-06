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“mor ve ötesi”nden stadyum konseri

Türkçe rock müziğin ikonik gruplarından mor ve ötesi, 31 Mayıs’ta İzmir Gürsel Aksel Stadyumu’nda olacak.

Haber Merkezi
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“mor ve ötesi”nden stadyum konseri
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Rock müziğin ülkemizdeki en sevilen gruplarından “mor ve ötesi”, 31 Mayıs’ta İzmir’de Gürsel Aksel Stadyumu’nda olacak… “mor ve ötesi”, konserde ikoniklermiş şarkılardan oluşan ve grubun tarihinde çok önemli yere sahip özel bir setlist yorumlayacak.

“mor ve ötesi”, Ocak 1995'te Harun Tekin (vokal & gitar), Alper Tekin (bas), Derin Esmer (vokal & gitar) ve Kerem Kabadayı (davul) tarafından İstanbul'da kuruldu. Aslında grubun temelleri, 90'lı yılların başında Harun Tekin ve Kerem Kabadayı'nın Alman Lisesi'nde okudukları dönemde kurdukları Decision grubu ile atılmıştı.

İlk şarkılarını 1995 yılında Stüdyo Spectrum'da kaydetmeye başladılar. "Şehir" ismini verdikleri, 10 şarkıdan oluşan bu albüm, 1996 Haziran ayında yayımlandı ve ilk konserlerini Ankara’da verdiler.  

Konserin biletleri Türkiye’nin etkinlik biletleme platformu Biletinial’da satışa çıktı.

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