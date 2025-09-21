Üç Ayaklı Kedi’nin izinde: 18. İstanbul Bienali sanatseverleri bekliyor

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından, 2007–2036 Bienal Sponsoru Koç Holding’in desteğiyle düzenlenen 18. İstanbul Bienali kapılarını sanatseverlere açtı. Christine Tohmé’nin küratörlüğünde, “Üç Ayaklı Kedi” başlığıyla kurgulanan bienal, tarihinde ilk kez üç yıla yayılan bir programla sanatseverlerin karşısına çıkıyor.

Açılış

Rahmi M. Koç Müzesi’nde gerçekleşen resmi açılış töreninde sanat ve iş dünyasından isimlerin yanı sıra uluslararası konuklar bir araya geldi.

İKSV Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı, bienalin İstanbul’u küresel kültür-sanat haritasında öne çıkarmadaki rolüne değinerek “İstanbul Bienali, uluslararası sanat gündemine yön veren eğilimleri yansıtan, şaşırtıcı, düşündürücü ve besleyici ifade biçimleriyle şehrimizin sanat yaşamına katkıda bulunuyor” dedi.

Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Koç ise, “Sanatın sunduğu özgürlük alanlarına ve yaratıcı cesarete her zamankinden fazla ihtiyaç duyuyoruz. Bienalin, ülkemizin uluslararası itibarına büyük katkısı olduğuna inanıyorum,” sözleriyle vurguladı.

Gecede, 2007–2036 yılları arasında bienal sponsorluğunu üstlenen Koç Holding’e teşekkür plaketi takdim edildi. Koç Holding adına teşekkür plaketini Ömer M. Koç aldı.

Kavramsal çerçeve

Christine Tohmé, kaleme aldığı metinde bienali “bir kedi”ye benzetiyor:

“Giderek hızlanan yıkımlar, zorunlu göçler ve krizler ufuklarımızı paramparça ediyor. Bir sendeleyip bir ileri atıldığımız devinimde tıpkı bir kedi gibi dönüyor, kaybolup yeniden ortaya çıkıyoruz. Dinlenmeyi öğreniyor, korunmaya muhtaç parçalarımıza sahip çıkıyoruz.”

Bu çerçevede bienal, “kendini koruma” ve “gelecek olasılıkları” temalarıyla izleyiciyi güncel krizler, dayanışma biçimleri ve direnç stratejileri üzerine düşünmeye çağırıyor.

Mekânlar ve sanatçılar

Bienalin ilk ayağı, Beyoğlu–Karaköy hattındaki 8 mekânda gezilebilecek:

Elhamra Han: Mona Benyamin, Şafak Şule Kemancı, Jagdeep Raina, Riar Rizaldi, Lara Saab, Natasha Tontey, Sevil Tunaboylu

Eski Fransız Yetimhanesi Bahçesi: Khalil Rabah

Meclis-i Mebusan 35: Eva Fàbregas, Pilar Quinteros, VASKOS

Külah Fabrikası: Doruntina Kastrati, Claudia Pagès Rabal

Zihni Han: 16 sanatçının geniş seçkisi

Galeri 77: Haig Aivazian, Ola Hassanain, Mona Marzouk, Dilek Winchester

Muradiye Han: Ana Alenso

Galata Rum Okulu: İpek Duben’den Akram Zaatari’ye uzanan 13 sanatçı

Mekânların birbirine yakınlığı sayesinde bienal, izleyiciyi yürüyerek keşfe davet ediyor; sergi, şehrin dokusuyla iç içe bir deneyime dönüşüyor.

Kevser Güler, Ömer M. Koç, Christine Tohmé, Bülent Eczacıbaşı. Fotoğraf: Mühenna Kahveci

Yan etkinlikler

Performanslardan film gösterimlerine uzanan geniş program açılış haftasında başlayacak.

Zihni Han Kat İki, izleyicilerin atölye ve sohbetlerle katılım gösterebileceği açık bir alan olarak tasarlandı. Bienal süresince etkinlik önerilerine açık olacak bu mekânda küçük bir kütüphane de yer alıyor.

Erişilebilirlik ve öğrenme

Koç Holding’in desteğiyle rehberli turlar, “Bebekli Sabahlar”, mülteci ve erişilebilir bienal turları düzenlenecek. Çocuk ve gençlere yönelik Bienal Öğrenme Programı, atölyelerle katılımcıları kendi objelerini sanat eserine dönüştürmeye davet edecek.

Yine çocuklar için hazırlanan, Yekta Kopan’ın yazdığı ve Gökçe Akgül’ün resimlediği “Opti ile Pesi: Kayıp Sesler Haritası” kitabı da Galata Rum Okulu’ndan ücretsiz temin edilebilecek.

Ziyaret bilgileri

18. İstanbul Bienali, 23 Kasım tarihine kadar pazartesi hariç her gün 10.00–18.00 saatleri arasında ücretsiz olarak gezilebilecek. Açılış haftasında sergiler 22 Eylül Pazartesi günü de ziyaretçilerini ağırlayacak.

Bienalin ikinci ayağı, 2026’da İstanbul Bienali Akademisi’nin kurulmasıyla sürecek; 2027’deki üçüncü ve son ayağında ise nihai sergiyle tamamlanacak.